Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Quả phạt đền tệ nhất sự nghiệp Lewandowski

  • Thứ tư, 3/12/2025 06:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Robert Lewandowski gây thất vọng khi sút hỏng quả 11 m trong chiến thắng 3-1 của Barcelona trước Atletico Madrid ở trận đá sớm vòng 19 La Liga rạng sáng 3/12.

Lewandowski gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Phút 30 trên sân Camp Nou, tiền vệ Dani Olmo bị Pablo Barrios phạm lỗi trong vùng cấm, khiến trọng tài De Burgos Bengoetxea lập tức chỉ tay vào chấm 11 m. Tuy nhiên, Lewandowski lại để cơ hội trôi qua đáng tiếc khi cú sút của anh đưa bóng đi vọt xà.

Pha sút bóng lên trời khiến chân sút người Ba Lan bị chế nhạo trên mạng xã hội. Một tài khoản bình luận: “Đây là cú đá tệ nhất sự nghiệp Lewandowski”. Một CĐV khác mỉa mai: “Anh ấy sút bóng thẳng lên cung trăng à?”.

Đây đã là lần thứ ba Lewandowski được trao quyền đá phạt đền ở mùa giải này. Anh từng đá hỏng trong trận gặp Sevilla tại sân Sanchez-Pizjuan. Ở cuộc đối đầu Celta Vigo vài tuần sau, Lewandowski sút thành công, thậm chí lập hat-trick. Tuy nhiên, khi đứng trước cơ hội quan trọng trước Atletico, tiền đạo người Ba Lan lại tiếp tục bỏ lỡ.

Theo thống kê, đây là lần đầu tiên trong lịch sử La Liga có một cầu thủ Barcelona sút hỏng hai quả phạt đền trong cùng một mùa giải.

Trái ngược với phong độ thất thường của đàn anh, Lamine Yamal vẫn giữ thành tích hoàn hảo từ chấm 11 m với 2/2 lần thực hiện thành công ở mùa này, trong các trận gặp Vallecano và Olympiacos. Điều này khiến nhiều CĐV đặt câu hỏi liệu tiền đạo 18 tuổi có nên được giao trọng trách đá phạt đền nhiều hơn trong thời gian tới.

Chiến thắng 3-1 giúp Barcelona củng cố ngôi đầu bảng La Liga, tạo khoảng cách 4 điểm với Real Madrid nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

4 bàn thắng của Barca vào lưới Real Đêm 11/5, Barcelona đánh bại Real Madrid 4-3 ở vòng 35, qua đó chạm một tay vào chức vô địch La Liga.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Lewandowski Robert Lewandowski Lewandowski barcelona la liga

  • Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski

    Robert Lewandowski là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Ba Lan hiện khoác áo CLB Bayern Munich. Sau khi cùng Lech Poznan đăng quang Giải VĐQG Ba Lan và bản thân giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải 2009/2010, Lewandowski lần lượt chuyển sang đầu quân cho 2 gã khổng lồ của bóng đá Đức, Borussia Dortmund và Bayern Munich. Trong màu áo tuyển Ba Lan, Lewandowski có trận đấu đầu tiên vào tháng 9/2008. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG nước này

    Bạn có biết: Lewandowski sinh ra trong một gia đình có truyền thống về thể thao. Cha anh, ông Krzysztof là nhà vô địch Judo quốc gia và có thời gian chơi bóng cho CLB hạng 2 Ba Lan Hutnik Warszawa, trong khi mẹ anh - bà Iwona - cũng từng khoác áo đội bóng chuyền AZS Warszaw.

    • Ngày sinh: 21/08/1988
    • Quê quán: Warsaw, Ba Lan
    • Chiều cao: 1.85 m
    • Câu lạc bộ: Bayern Munich (Đức)

    Facebook

Đọc tiếp

Luat VAR moi cua FIFA gay tranh cai hinh anh

Luật VAR mới của FIFA gây tranh cãi

3 giờ trước 05:40 3/12/2025

0

FIFA chuẩn bị tiến hành thay đổi lớn trong luật VAR tại World Cup 2026, bất chấp đề xuất này từng bị các giải đấu và nhiều thành viên từ chối.

Haaland bung no ban thang hinh anh

Haaland bùng nổ bàn thắng

2 giờ trước 06:21 3/12/2025

0

Erling Haaland tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những chân sút hay nhất thế giới hiện nay.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý