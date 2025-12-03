Quả phạt đền tệ nhất sự nghiệp Lewandowski

Robert Lewandowski gây thất vọng khi sút hỏng quả 11 m trong chiến thắng 3-1 của Barcelona trước Atletico Madrid ở trận đá sớm vòng 19 La Liga rạng sáng 3/12.

Lewandowski gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Phút 30 trên sân Camp Nou, tiền vệ Dani Olmo bị Pablo Barrios phạm lỗi trong vùng cấm, khiến trọng tài De Burgos Bengoetxea lập tức chỉ tay vào chấm 11 m. Tuy nhiên, Lewandowski lại để cơ hội trôi qua đáng tiếc khi cú sút của anh đưa bóng đi vọt xà.

Pha sút bóng lên trời khiến chân sút người Ba Lan bị chế nhạo trên mạng xã hội. Một tài khoản bình luận: “Đây là cú đá tệ nhất sự nghiệp Lewandowski”. Một CĐV khác mỉa mai: “Anh ấy sút bóng thẳng lên cung trăng à?”.

Đây đã là lần thứ ba Lewandowski được trao quyền đá phạt đền ở mùa giải này. Anh từng đá hỏng trong trận gặp Sevilla tại sân Sanchez-Pizjuan. Ở cuộc đối đầu Celta Vigo vài tuần sau, Lewandowski sút thành công, thậm chí lập hat-trick. Tuy nhiên, khi đứng trước cơ hội quan trọng trước Atletico, tiền đạo người Ba Lan lại tiếp tục bỏ lỡ.

Theo thống kê, đây là lần đầu tiên trong lịch sử La Liga có một cầu thủ Barcelona sút hỏng hai quả phạt đền trong cùng một mùa giải.

Trái ngược với phong độ thất thường của đàn anh, Lamine Yamal vẫn giữ thành tích hoàn hảo từ chấm 11 m với 2/2 lần thực hiện thành công ở mùa này, trong các trận gặp Vallecano và Olympiacos. Điều này khiến nhiều CĐV đặt câu hỏi liệu tiền đạo 18 tuổi có nên được giao trọng trách đá phạt đền nhiều hơn trong thời gian tới.

Chiến thắng 3-1 giúp Barcelona củng cố ngôi đầu bảng La Liga, tạo khoảng cách 4 điểm với Real Madrid nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

