Haaland bùng nổ bàn thắng

Erling Haaland tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những chân sút hay nhất thế giới hiện nay.

Haaland duy trì phong độ ghi bàn qua năm tháng. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 3/12, Haaland ghi một bàn trong chiến thắng 5-4 của Man City trước Fulham, qua đó cán mốc 400 lần đóng góp vào các bàn thắng (gồm ghi bàn và kiến tạo) trong sự nghiệp ở tuổi 25.

Trong màu áo Man City, Haaland ghi 144 bàn thắng và có 23 kiến tạo, trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất của HLV Pep Guardiola kể từ khi gia nhập năm 2022. Anh cũng chinh phục cột mốc 100 bàn sau 111 trận tại Premier League, phá kỷ lục cũ của huyền thoại Alan Shearer, người cần tới 124 trận để làm điều tương tự.

Tốc độ ghi bàn của Haaland tại giải đấu được xem là khó khăn nhất thế giới đang khiến giới chuyên môn kinh ngạc. Ở tuổi 25, anh vượt xa nhiều huyền thoại ở cùng thời điểm sự nghiệp.

Haaland bùng nổ ở Man City. Ảnh: Reuters.

Trước đó, trong màu áo Dortmund, tiền đạo người Na Uy ghi 86 bàn và 23 kiến tạo, biến Bundesliga thành sân khấu để anh khẳng định bản năng săn bàn siêu hạng.

Haaland cũng để lại dấu ấn ở Salzburg với 29 bàn và 7 kiến tạo, trong khi quãng thời gian thi đấu tại Molde giúp anh tích lũy thêm 20 bàn và 6 kiến tạo trước khi vươn mình trở thành ngôi sao đẳng cấp thế giới.

Ở cấp độ ĐTQG, Haaland ghi 55 bàn và có 6 kiến tạo cho đội tuyển Na Uy, con số đặc biệt ấn tượng với một cầu thủ mới 25 tuổi.

Haaland đang chứng minh rằng bản thân có thể vượt qua mọi giới hạn thông thường và trở thành một cỗ máy ghi bàn thực thụ của bóng đá hiện đại.

Màn trình diễn siêu hạng của Haaland trong trận thắng 11-1 Rạng sáng 10/9, Haaland ghi 5 bàn giúp Na Uy thắng Moldova 11-1 ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu.