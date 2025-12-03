Tottenham không thắng 5 trận liên tiếp

Rạng sáng 3/12, Tottenham hòa Newcastle 2-2 và trải qua chuỗi 5 trận không biết mùi chiến thắng tại Premier League.

Sau chức vô địch Europa League, lãnh đạo Tottenham sa thải Ange Postecoglou, bổ nhiệm Thomas Frank nhằm mục tiêu tìm sự ổn định ở giải quốc nội. Dưới thời HLV mới, "Gà trống" vẫn cho thấy sự thiếu ổn định. Tính cả trận hòa chật vật trước Newcastle, đại diện Bắc London có 5 vòng liên tiếp toàn hòa và thua (2 hòa, 3 thua) và tiếp tục giậm chân ở nửa sau bảng xếp hạng với 19 điểm, kém top 4 đến 5 điểm.

Trận cầu tâm điểm tại St James’ Park diễn ra dầy kịch tính với 4 bàn thắng được ghi chỉ trong khoảng 20 phút cuối, khiến người hâm mộ trải qua đủ cung bậc cảm xúc, đặc biệt là sự tiếc nuối từ phía đội chủ nhà.

Tottenham chật vật giành điểm.

Newcastle bước vào trận đấu với sự tự tin cao sau chiến thắng 4-1 trước Everton, và họ nhanh chóng áp đặt thế trận. Bộ ba Lewis Hall - Harvey Barnes - Lewis Miley thi đấu năng nổ, tạo ra hàng loạt áp lực lên khung thành Guglielmo Vicario.

Joelinton suýt mở tỷ số với cú sút trúng cột, nhưng Newcastle không thể cụ thể hóa ưu thế trước giờ nghỉ. Ở chiều ngược lại, Tottenham cũng đáp trả với cơ hội đáng chú ý khi cú đánh gót ngẫu hứng của Lucas Bergvall đưa bóng tìm đến xà ngang.

Sau giờ nghỉ, Newcastle tiếp tục duy trì sự vượt trội. Barnes buộc Vicario phải xuất sắc cản phá, trước khi Kevin Danso giải nguy ngay trên vạch vôi sau cú đánh đầu của Nick Woltemade. Sức ép lớn cuối cùng cũng được chủ nhà chuyển hóa khi Bruno Guimaraes tận dụng sai lầm của hàng thủ Spurs để dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số ở phút 71.

Tuy nhiên, Tottenham bất ngờ vùng lên. Chỉ 7 phút sau, Cristian Romero đánh đầu san bằng cách biệt từ đường tạt của Mohammed Kudus. Tưởng chừng Newcastle sẽ giành chiến thắng khi Anthony Gordon sút phạt đền chuẩn xác ở phút 84, thì Romero lại hóa người hùng với cú móc bóng đẹp mắt ở phút bù giờ, ấn định trận hòa 2-2 đầy kịch tính.