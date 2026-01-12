Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tuyển thủ nhập tịch Indonesia bị dọa giết

  • 17:36 12/1/2026

Tiền vệ Thom Haye cho biết anh và gia đình nhận được lời đe dọa sau trận đấu giữa Persib Bandung và Persija Jakarta ở giải VĐQG Indonesia hôm 11/1.

Tiền vệ Thom Haye nhận được lời đe dọa từ CĐV Indonesia.

Tiền vệ đội tuyển quốc gia Indonesia chia sẻ thông tin này trên Instagram, yêu cầu những người gửi lời đe dọa dừng lại, nhấn mạnh rằng bóng đá không nên đi quá giới hạn. Sự việc xảy ra sau khi Persib đánh bại Persija với tỷ số 1-0, và Thom Haye góp công vào chiến thắng này.

Trận đấu giữa hai đội hàng đầu Indonesia diễn ra căng thẳng với nhiều thẻ vàng và có cả thẻ đỏ, tạo ra bước ngoặt lớn trong cuộc đua vô địch Indonesia mùa này. Là ngôi sao của Persib Bandung, Haye có trận đấu chơi quyết liệt và gây ra tranh cãi.

Song, việc sao nhập tịch Indonesia bị dọa giết cho thấy mức độ nghiêm trọng trong bóng đá Indonesia. Haye là một trong những cầu thủ nhập tịch chủ chốt của tuyển Indonesia ở giai đoạn 2023-2024, giúp "Garuda" đạt thành công lớn.

Haye từng là ngôi sao được định giá cao nhất bóng đá Đông Nam Á (3 triệu euro), khi khoác áo Heerenveen ở giải VĐQG Hà Lan. Tuy nhiên, kể từ khi nhập tịch Indonesia, anh không còn giữ được suất đá chính ở Hà Lan.

Hồi đầu mùa, Haye chuyển về Indonesia để khoác áo Persib Bandung sau thời gian thất nghiệp, giúp đội bóng này gặt hái thành công ban đầu ở giải VĐQG và sân chơi AFC Champions League Two.

