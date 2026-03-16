Cầu thủ khỏe nhất thế giới giờ ra sao?

Adebayo Akinfenwa từng được công nhận là cầu thủ khỏe nhất thế giới trong một thời gian dài, trước khi giải nghệ từ năm 2023.

Adebayo Akinfenwa, hay còn được biết đến với biệt danh "The Beast" (Quái Thú).

Akinfenwa, tiền đạo sinh năm 1982, từng có biệt danh "The Beast" nhờ cơ bắp khủng và sức mạnh đáng nể. Năm 2017, Akinfenwa thậm chí được tổ chức Guinness trao chứng nhận cầu thủ khỏe nhất trong game FIFA.

Anh giữ kỷ lục với chỉ số sức mạnh cao nhất qua nhiều phiên bản game, sở hữu chiều cao 1,88 m, nặng 110 kg ở đỉnh cao. Chân sút người Anh thậm chí có thể nâng tạ từ 180-200 kg.

Akinfenwa còn được cựu HLV Liverpool, Jurgen Klopp gọi là huyền thoại sức mạnh của bóng đá Anh nhờ khối lượng cơ bắp và thể hình. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, dù từng bị chê bai là "quá to để chơi bóng", Akinfenwa vẫn để lại dấu ấn ở các giải hạng dưới của bóng đá Anh.

Năm 2014, Akinfenwa gia nhập AFC Wimbledon và nhanh chóng trở thành biểu tượng của đội bóng. Hai năm sau, anh chuyển sang Wycombe Wanderers, nơi bản thân gắn bó lâu nhất và đạt thành tích 61 bàn thắng sau 250 trận.

Anh giúp Wycombe thăng hạng lên Championship lần đầu tiên trong lịch sử CLB nhờ chiến thắng play-off League One năm 2020 trước Oxford United tại Wembley.

Đây cũng là lần đầu tiên Akinfenwa chơi ở hạng cao hơn League One. Anh trở thành kỷ lục gia ghi bàn cho Wycombe ở EFL (54 bàn) và được đề cử cầu thủ hay nhất League Two năm 2018.

Đến năm 2023, Akinfenwa chính thức giải nghệ. Kể từ đó, "The Beast" chia tay hoàn toàn với bóng đá, trừ tham gia một số trận giao hữu. Cuối năm ngoái, Akinfenwa gây bất ngờ khi chuyển sang nghề thiết kế nội thất. Ngoài ra, Akinfenwa cũng từng thử sức ở bộ môn vật WWE hay làm Podcast.

Highlights Liverpool 1-1 Tottenham Rạng sáng 16/3, Liverpool đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối trước Tottenham Hotspur ngay tại sân nhà Anfield ở vòng 30 Premier League.

Những cuốn sách hay về thể thao Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

