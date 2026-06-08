Lời hứa kỳ lạ của Yamal nếu vô địch World Cup

Tài năng trẻ Lamine Yamal gây chú ý khi tiết lộ lời hứa đặc biệt nếu cùng tuyển Tây Ban Nha đăng quang World Cup 2026.

Yamal được Tây Ban Nha đặt kỳ vọng rất lớn ở World Cup 2026.

Trước thềm World Cup 2026, Lamine Yamal tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông Tây Ban Nha, không phải bởi những pha xử lý trên sân cỏ mà đến từ một lời hứa đầy hài hước liên quan đến chức vô địch thế giới.

Trong cuộc phỏng vấn với Movistar+, ngôi sao của Barcelona được hỏi anh sẵn sàng hy sinh điều gì để đổi lấy chiếc cúp vàng World Cup. Ban đầu, Yamal tuyên bố sẽ để râu và ria mép suốt một năm nếu Tây Ban Nha vô địch. Tuy nhiên, cầu thủ 18 tuổi nhanh chóng thay đổi ý định. "Tôi hứa rằng nếu vô địch World Cup, tôi sẽ để râu và ria mép mọc đầy đủ trong một năm. À không, ba tuần thôi", Yamal vừa nói vừa cười.

Lời chia sẻ vui vẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý nơi người hâm mộ. Bởi ở tuổi 18, Yamal vẫn mang gương mặt non trẻ và gần như chưa có dấu hiệu của một bộ râu hoàn chỉnh.

Dù còn rất trẻ, cầu thủ chạy cánh này đã trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Sau mùa giải bùng nổ cùng Barcelona, Yamal được trao chiếc áo số 10 huyền thoại tại sân Camp Nou và tiếp tục là niềm hy vọng hàng đầu của "La Roja". Trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh vẫn sử dụng số áo 19, con số gắn liền hành trình vô địch EURO 2024 của Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, World Cup 2026 không khởi đầu hoàn hảo với Yamal. Cầu thủ của Barcelona vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương cơ và nhiều khả năng không đá chính trận mở màn gặp Cape Verde.

Dẫu vậy, HLV Luis de la Fuente cùng người hâm mộ Tây Ban Nha vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào ngôi sao trẻ này. Trong bối cảnh "La Roja" được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch, Yamal được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới lần thứ hai trong lịch sử đội tuyển.

Sức hấp dẫn mang tên Yamal Lamine Yamal không chỉ là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Tây Ban Nha mà còn là một trong những gương mặt được chờ đợi nhất tại World Cup 2026 nhờ tài năng đặc biệt.