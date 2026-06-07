Mbappe rớt giá

Kylian Mbappe bị giảm 20 triệu euro giá trị chuyển nhượng, trong khi Julian Alvarez chạm mốc 100 triệu euro và Lamine Yamal độc chiếm ngôi đầu thế giới.

Giá trị của Mbappe bị ảnh hưởng khi Real Madrid sa sút.

Sau một mùa giải không đáp ứng kỳ vọng cùng Real Madrid, Mbappe bị giảm 20 triệu euro giá trị chuyển nhượng, từ 200 triệu xuống còn 180 triệu euro. Điều này đồng nghĩa siêu sao người Pháp không còn đồng sở hữu vị trí cầu thủ đắt giá nhất thế giới với Yamal.

Theo đánh giá từ Transfermarkt, dù Mbappe vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng, thành tích tập thể nghèo nàn của Real Madrid ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị của anh. Đội bóng Hoàng gia chỉ giành Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Tây Ban Nha, quá ít so với kỳ vọng đặt ra khi chiêu mộ một ngôi sao tầm cỡ như Mbappe.

Không chỉ Mbappe, hàng loạt ngôi sao Real Madrid cũng bị giảm giá. Vinicius Junior mất 10 triệu euro, từ 150 xuống còn 140 triệu euro, trong khi Jude Bellingham cũng chứng kiến giá trị đi xuống do phong độ thiếu ổn định và những vấn đề chấn thương kéo dài.

Trái ngược với bầu không khí ảm đạm tại Bernabeu, Atletico Madrid đón nhận tin vui khi Julian Alvarez chạm mốc 100 triệu euro. Tiền đạo người Argentina tăng thêm 10 triệu euro sau mùa giải bùng nổ và được xem là một trong những cái tên đáng chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng hè.

Transfermarkt nhận định mức giá hiện tại của Alvarez thậm chí còn khá khiêm tốn nếu xét đến phong độ và sức hút của anh. Một kỳ World Cup thành công hoàn toàn có thể giúp chân sút 26 tuổi tiếp tục tăng giá trong thời gian tới.

Tại Barcelona, những điều chỉnh không quá đáng kể. Raphinha là trường hợp hiếm hoi bị giảm giá, từ 80 xuống 70 triệu euro do tuổi tác và ảnh hưởng từ chấn thương.

Trong khi đó, tài năng trẻ Yamal vẫn giữ nguyên mức định giá 200 triệu euro, qua đó độc chiếm vị trí cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Ngôi sao tuổi teen tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng mới của bóng đá Tây Ban Nha và châu Âu.

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