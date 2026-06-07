Mbappe và Haaland bước vào trận đấu định nghĩa một kỷ nguyên

Trận Pháp gặp Na Uy ở World Cup 2026 không chỉ là màn so tài giữa hai đội tuyển mạnh, mà còn có thể đánh dấu thời khắc Mbappe và Haaland bước ra khỏi cái bóng của Messi và Ronaldo.

Mbappe đang là một trong những tay săn bàn hay nhất thế giới.

Trong suốt gần hai thập kỷ, bóng đá thế giới vận hành quanh hai cái tên Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Mọi cuộc tranh luận về Quả bóng vàng, mọi danh hiệu cá nhân hay những cuộc so sánh bất tận đều xoay quanh họ. Thậm chí, nhiều cầu thủ xuất sắc của một thế hệ đã vô tình trở thành nhân vật phụ trong câu chuyện mang tên Messi và Ronaldo.

Nhưng mọi kỷ nguyên đều có điểm kết thúc. World Cup 2026 có thể là giải đấu cuối cùng mà cả Messi lẫn Ronaldo cùng xuất hiện trên sân khấu lớn nhất hành tinh. Và thật trùng hợp, FIFA cũng sắp đặt một cuộc đối đầu mang nhiều ý nghĩa biểu tượng giữa những người được xem là hai gương mặt kế thừa.

Ngày 26/6 tại Gillette Stadium, Kylian Mbappe và Erling Haaland sẽ đối đầu trong trận Pháp gặp Na Uy. Đó không chỉ là trận cầu tâm điểm vòng bảng mà còn là cuộc hẹn của hai siêu sao được kỳ vọng dẫn dắt bóng đá thế giới trong thập niên tới.

Mbappe và Haaland không còn là "thế hệ kế cận"

Nhiều năm qua, người ta vẫn quen gọi Mbappe và Haaland là tương lai của bóng đá. Thực tế, cả hai đã vượt qua giai đoạn ấy từ lâu.

Mbappe bước ra ánh sáng tại World Cup 2018, ghi bàn trong trận chung kết và cùng tuyển Pháp nâng cúp vàng khi mới 19 tuổi. Tám năm sau, anh trở thành thủ lĩnh tuyệt đối của "Les Bleus", là cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất trong hành trình chinh phục World Cup lần thứ ba.

Tiền đạo người Na Uy, Haaland phá hàng loạt kỷ lục ghi bàn tại Manchester City, trở thành một trong những chân sút hiệu quả nhất thế giới.

Ở phía đối diện, Haaland đi theo con đường khác nhưng không kém phần ấn tượng. Tiền đạo người Na Uy phá hàng loạt kỷ lục ghi bàn tại Manchester City, trở thành một trong những chân sút hiệu quả nhất thế giới.

Nếu Mbappe đại diện cho sự bùng nổ, tốc độ và khả năng tạo đột biến, Haaland lại là hiện thân của sức mạnh, sự lạnh lùng và bản năng sát thủ trong vùng cấm.

Hai cầu thủ, hai phong cách khác nhau nhưng cùng chung một điểm đến. Họ đều muốn trở thành gương mặt số một của bóng đá thế giới sau khi Messi và Ronaldo rời sân khấu. Đó là lý do cuộc đối đầu tại World Cup mang ý nghĩa vượt xa ba điểm thông thường.

Trận đấu của hiện tại, không phải tương lai

Mbappe và Haaland từng nhiều lần chạm trán ở Champions League. Từ những ngày Haaland còn khoác áo Borussia Dortmund cho đến các cuộc đại chiến giữa Manchester City và Real Madrid, cả hai đã tạo ra không ít khoảnh khắc đáng nhớ. Tuy nhiên, tất cả đều diễn ra ở cấp CLB.

World Cup là câu chuyện hoàn toàn khác. Lần đầu tiên, Mbappe và Haaland sẽ đối đầu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Lần đầu tiên, họ bước vào một trận đấu mà phía sau không chỉ là danh tiếng cá nhân hay thành tích CLB, mà còn là niềm tự hào của cả dân tộc.

Sự khác biệt ấy khiến trận Pháp gặp Na Uy trở thành một trong những màn so tài đáng chờ đợi nhất vòng bảng. Pháp được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu đội hình và kinh nghiệm chinh chiến ở các giải đấu lớn. Nhưng Na Uy cũng không còn là đội bóng dễ bị xem thường. Chỉ riêng sự hiện diện của Haaland đã đủ để bất kỳ hàng thủ nào phải dè chừng.

Nhiều khả năng đây cũng là trận quyết định ngôi đầu bảng I, bởi cả Pháp lẫn Na Uy đều được kỳ vọng giành kết quả thuận lợi ở hai lượt trận đầu tiên.

Mbappe bước ra ánh sáng tại World Cup 2018, ghi bàn trong trận chung kết và cùng tuyển Pháp nâng cúp vàng khi mới 19 tuổi.

Dĩ nhiên, một trận đấu không thể quyết định ai là người kế vị Messi hay Ronaldo. Tuy nhiên, World Cup luôn là nơi tạo ra những bước ngoặt mang tính biểu tượng. Messi hoàn tất di sản bằng chức vô địch năm 2022. Ronaldo vẫn đang theo đuổi chương cuối cùng còn dang dở cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, Mbappe và Haaland đang đứng trước cơ hội mở ra chương mới của riêng mình. Bóng đá thế giới đã quen với cuộc tranh luận Messi hay Ronaldo suốt gần 20 năm qua. Nhưng tại World Cup 2026, người hâm mộ có thể bắt đầu làm quen với một câu hỏi khác.

Mbappe hay Haaland?

Và cuộc đối đầu ngày 26/6 có thể là chương đầu tiên của cuộc cạnh tranh kéo dài trong nhiều năm tới.