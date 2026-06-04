Tuyển Nhật Bản bất mãn

Công tác chuẩn bị của đội tuyển Nhật Bản cho World Cup 2026 bất ngờ gặp trục trặc.

Để hướng tới World Cup 2026, "Samurai xanh" lựa chọn Mexico làm địa điểm đóng quân trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ban đầu, đội tuyển Nhật Bản sử dụng khu tập luyện của CLB Tigres theo một thỏa thuận thuê sân ngắn hạn. Tuy nhiên, những gì đội tiếp nhận không đáp ứng kỳ vọng.

Chất lượng cơ sở vật chất được đánh giá là dưới tiêu chuẩn, khiến ban huấn luyện và các quan chức bóng đá Nhật Bản không hài lòng. Tình hình căng thẳng đến mức đội tuyển này từng cân nhắc khả năng rời Mexico để tìm kiếm địa điểm tập luyện mới nhằm bảo đảm quá trình chuẩn bị không bị ảnh hưởng.

Tuyển Nhật Bản không hài lòng với chất lượng sân tập.

Trong lúc sự việc có nguy cơ leo thang, CLB Monterrey kịp thời đưa ra giải pháp. Đội bóng nổi tiếng của Mexico mở cửa trung tâm huấn luyện hiện đại của mình để hỗ trợ đội tuyển Nhật Bản.

Động thái thiện chí từ Monterrey nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao từ phía đại diện bóng đá Nhật Bản. Nhờ đó, đội tuyển xứ sở mặt trời mọc có thể tiếp tục duy trì giáo án tập luyện và các kế hoạch chuyên môn quan trọng trước thềm World Cup mà không gặp thêm trở ngại đáng kể.

Tuyển Nhật Bản nằm ở bảng F tại World Cup 2026 cùng Hà Lan, Tunisia và Thụy Điển. Đội sẽ ra quân gặp Hà Lan vào ngày 15/6.

Đội tuyển Nhật Bản được đón tiếp nồng hậu tại Mexico Hình ảnh đội tuyển Nhật Bản được chào đón khi đặt chân đến điểm lưu trú được ESPN đăng tải vào sáng 3/6.