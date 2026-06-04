Lamine Yamal tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất bóng đá thế giới.

Yamal tăng giá trước thềm World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế (CIES), tài năng của Barcelona được định giá lên tới 358 triệu euro. Con số này giúp Yamal bỏ xa hàng loạt tên tuổi lớn của bóng đá thế giới, trong đó có Erling Haaland, người đứng thứ hai với mức định giá 227 triệu euro. Kylian Mbappe xếp thứ ba với mức định giá khoảng 166 triệu euro.

Sự thăng tiến mạnh mẽ của Yamal đến từ màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải vừa qua. Dù mới 18 tuổi, cầu thủ người Tây Ban Nha đã góp công lớn giúp Barcelona giành chức vô địch La Liga và Siêu cúp Tây Ban Nha. Bên cạnh những danh hiệu tập thể, chân sút sinh năm 2007 cũng cải thiện đáng kể thành tích cá nhân khi ghi 24 bàn thắng, nhiều hơn 6 pha lập công so với mùa giải trước.

Ngoài Yamal, Barcelona còn sở hữu Pau Cubarsi, cầu thủ được CIES định giá 124 triệu euro và là trung vệ có giá trị cao nhất thế giới. Trong khi đó, Arda Guler của Real Madrid, với mức định giá 124 triệu euro, là tiền vệ có giá trị cao nhất thế giới. Ở vị trí thủ môn, ngôi số một thuộc về Gianluigi Donnarumma với mức định giá 79 triệu euro.

Guler là tiền vệ đắt giá nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Báo cáo của CIES cũng ghi nhận những biến động đáng chú ý trên thị trường chuyển nhượng. Kể từ lần cập nhật gần nhất hồi tháng 1, cầu thủ tăng giá mạnh nhất là Yan Diomande của RB Leipzig, với mức tăng 75 triệu euro. Ở chiều ngược lại, tiền đạo Alexander Isak (Liverpool) là người giảm giá nhiều nhất khi mất 54 triệu euro giá trị.

Nếu xét trong vòng một năm qua, Diomande vẫn là cầu thủ có bước nhảy vọt lớn nhất với mức tăng 116 triệu euro. Trong khi đó, Jude Bellingham (Real Madrid) là cái tên chứng kiến mức sụt giảm đáng kể nhất khi giá trị chuyển nhượng giảm tới 113 triệu euro.

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