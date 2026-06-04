Real Madrid vẫn phải chi số tiền không nhỏ cho cá nhân trung vệ Ibrahima Konate để thuyết phục anh gia nhập sân Bernabeu.

Real Madrid tốn bộn tiền cho Konate.

Theo El Chiringuito, Konate sẽ nhận khoản tiền lót tay lên tới 20 triệu euro ngay khi ký hợp đồng với Real Madrid. Đây được xem là một phần quan trọng trong thỏa thuận giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đánh bại nhiều đối thủ cạnh tranh để giành chữ ký của trung vệ 27 tuổi.

Bên cạnh khoản thưởng hấp dẫn, Konate cũng sẽ được hưởng mức lương khoảng 12 triệu euro mỗi mùa. Con số này tương đương thu nhập của anh trong mùa giải cuối cùng khoác áo Liverpool. Nếu mọi thủ tục diễn ra thuận lợi, trung vệ người Pháp sẽ ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2030 với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trước khi quyết định lựa chọn Real Madrid, Konate nhận được sự quan tâm từ hàng loạt đội bóng lớn tại châu Âu. Barcelona và Bayern Munich đều theo sát tình hình của cầu thủ người Pháp. Ngoài ra, nhiều CLB giàu tiềm lực tài chính tại Saudi Arabia cũng sẵn sàng đưa ra những đề nghị hấp dẫn.

Dù có nhiều lựa chọn, Konate được cho là ưu tiên gia nhập Real Madrid nhằm tìm kiếm những thử thách mới trong sự nghiệp. Tuyển thủ người Pháp cùng với Denzel Dumfries sẽ trở thành những tân binh đầu tiên dưới thời HLV Jose Mourinho. "Người đặc biệt" vốn có thói quen củng cố hàng thủ tại các đội bóng mới trước khi tiến hành nâng cấp những vị trí khác.

Sự xuất hiện của Konate được kỳ vọng sẽ mang đến sự chắc chắn cho hàng phòng ngự Real, đồng thời đánh dấu bước khởi đầu cho cuộc cải tổ mạnh mẽ mà Mourinho đang lên kế hoạch tại sân Bernabeu.

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