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Thể thao

Vừa giành vé dự cúp châu Âu, đội bóng liền bị UEFA gạch tên

  • Thứ năm, 4/6/2026 06:28 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vụ bê bối dàn xếp tỷ số từ nhiều năm trước khiến Turan Tovuz phải trả giá đắt bằng tấm vé tham dự Conference League vừa giành được.

Turan Tovuz bị cấm dự Conference League 2026/27.

Theo UEFA, Turan Tovuz không đáp ứng các tiêu chuẩn tham dự giải do vi phạm Điều 4.01(g) trong quy chế. Điều khoản này quy định CLB có thể bị loại khỏi các giải đấu châu Âu nếu trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào hoạt động tác động đến kết quả trận đấu ở cấp quốc gia hoặc quốc tế.

Phản ứng trước án phạt, Turan Tovuz khẳng định vụ việc không liên quan đến đội hình hiện tại mà xuất phát từ một quyết định kỷ luật cách đây 7 năm. Khi đó, Liên đoàn Bóng đá Azerbaijan (AFFA) cấm vĩnh viễn 7 cầu thủ của đội tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá vì hành vi dàn xếp tỷ số.

Trong thông báo chính thức, Turan Tovuz nhấn mạnh đội bóng giành quyền tham dự Conference League một cách hoàn toàn xứng đáng sau khi cán đích ở vị trí thứ 3 tại giải VĐQG Azerbaijan. CLB cho biết sẽ tiến hành mọi biện pháp pháp lý cần thiết và nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nhằm đảo ngược quyết định của UEFA.

Nếu không thành công trong quá trình kháng cáo, Turan Tovuz sẽ chính thức bị loại khỏi Conference League mùa tới. Đây được xem là cú sốc lớn với CLB Azerbaijan vốn đang hướng tới lần đầu tiên trở lại đấu trường châu Âu kể từ mùa 1994/95.

Trước đó, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin tuyên bố dàn xếp tỷ số là "căn bệnh tấn công vào cốt lõi của bóng đá" và nhấn mạnh bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào bị phát hiện liên quan đến hành vi này đều phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc nhất.

Mùa giải năm nay, Crystal Palace là nhà vô địch Conference League sau khi đả bại Rayo Vallecano 1-0 trong trận chung kết.

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Minh Nghi

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