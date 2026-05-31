Ngày Enrique mắng xối xả Mbappe, đế chế PSG bắt đầu

Màn đối thoại thẳng thắn giữa Luis Enrique và Kylian Mbappe trở thành điểm khởi đầu cho cuộc cách mạng đưa PSG từ đội bóng của các siêu sao thành bá chủ châu Âu.

Từ khoảnh khắc này, PSG và Mbappe rẽ theo 2 hướng khác nhau.

Có những HLV đến một CLB để giành danh hiệu. Có những HLV đến để thay đổi cách chơi. Nhưng chỉ rất ít người đủ sức thay đổi cả bản sắc, tư duy và ADN của một đội bóng. Song, Enrique đang làm được điều đó tại PSG.

Hai chức vô địch Champions League liên tiếp không phải thành quả đến từ may mắn hay một vài khoảnh khắc xuất thần. Đó là kết quả của một cuộc cách mạng sâu rộng mà chiến lược gia người Tây Ban Nha âm thầm thực hiện kể từ ngày đặt chân đến Paris.

Chống lại văn hóa ngôi sao

Ngay từ khi tới thủ đô nước Pháp, Enrique hiểu vấn đề lớn nhất của PSG không nằm ở chiến thuật. Vấn đề nằm ở tư duy.

Suốt nhiều năm, PSG vận hành như đội bóng phục vụ các siêu sao. Từ Neymar, Lionel Messi cho đến Mbappe, mọi hệ thống đều được thiết kế để những ngôi sao ấy tỏa sáng. Đổi lại, đội bóng thường xuyên mất cân bằng, thiếu kỷ luật và dễ sụp đổ trong thời khắc áp lực nhất.

Enrique quyết định phá bỏ điều đó. Ông không xây dựng đội bóng quanh bất kỳ cá nhân nào, kể cả Mbappe. Bộ phim tài liệu của Movistar từng hé lộ cuộc đối thoại nổi tiếng giữa Enrique và Mbappe trong giai đoạn cuối cùng tiền đạo người Pháp còn khoác áo PSG.

Biết Mbappe thần tượng Michael Jordan, Enrique lựa chọn cách tiếp cận rất đặc biệt. "Cậu ngưỡng mộ Jordan. Nhưng cậu có để ý ông ấy phòng ngự giỏi đến mức nào không? Jordan truyền cảm hứng cho đồng đội bằng khả năng phòng ngự. Muốn trở thành thủ lĩnh, ghi bàn thôi chưa đủ".

Sau đó, Enrique yêu cầu Mbappe gây áp lực lên hậu vệ đối phương, pressing từ những vị trí cao nhất trên sân. Thông điệp của ông rất rõ ràng. Muốn trở thành ngôi sao lớn nhất, trước tiên phải trở thành người hy sinh nhiều nhất.

Nhưng Mbappe khi ấy hướng về Real Madrid. Những lời của Enrique không thể thay đổi quyết định của anh. Trớ trêu thay, sự ra đi của Mbappe lại trở thành bước ngoặt giúp PSG tiến hóa.

PSG không cần những ngôi sao lớn như Mbappe.

Không còn phải dung hòa những đặc quyền dành cho siêu sao lớn nhất đội bóng, Enrique có cơ hội xây dựng tập thể theo đúng triết lý của mình. Những người ở lại sẵn sàng chạy, chiến đấu và đặt lợi ích tập thể lên trên cái tôi cá nhân.

Đó là một trong những nguyên tắc nổi tiếng nhất dưới thời Enrique. Ousmane Dembele tiết lộ rằng HLV người Tây Ban Nha liên tục nhắc nhở toàn đội một điều: "Nếu một cầu thủ không muốn phòng ngự, sẽ có người khác thay thế cậu ấy".

Nghe đơn giản, nhưng đó là cuộc cách mạng tại PSG. Nhiều năm trước, thật khó tưởng tượng những cầu thủ tấn công của PSG lao vào pressing quyết liệt như những hậu vệ. Nhưng giờ đây, đó là hình ảnh quen thuộc.

Joao Neves mô tả triết lý của Enrique bằng sự phấn khích hiếm thấy: "Giành lại bóng còn mang đến cảm giác đặc biệt hơn cả ghi bàn. Chúng tôi luôn nghĩ rằng nếu mất bóng thì phải giành lại ngay lập tức. Trong 5 đến 10 giây đầu tiên sau khi mất bóng, cả đội phải chơi với 120% khả năng".

Đó là lý do PSG hiện nay trở thành cơn ác mộng đối với mọi đối thủ. Họ không cho đối phương thời gian để thở, thời gian để suy nghĩ. Và họ càng không cho đối phương cơ hội để kiểm soát trận đấu.

Thay đổi ADN của một đội bóng vốn nổi tiếng yếu bóng vía

Trong nhiều năm, PSG mang tiếng là đội bóng dễ sụp đổ nhất trong giới tinh hoa châu Âu. Họ có thể dẫn trước rồi thua. Có thể áp đảo rồi gục ngã. Có thể sở hữu những cầu thủ giỏi hơn nhưng vẫn thất bại vì áp lực tâm lý.

Enrique hiểu rằng để vô địch Champions League, ông không chỉ cần thay đổi chiến thuật mà còn phải thay đổi tinh thần. Nền tảng tư duy của Enrique chịu ảnh hưởng rất lớn từ triết lý khắc kỷ (Stoicism). Theo ông, cầu thủ không thể kiểm soát kết quả, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát thái độ, nỗ lực và sự chuẩn bị của bản thân.

Chính triết lý đó giúp PSG bước vào các trận đấu lớn với tâm thế hoàn toàn khác. Họ không sợ hãi, ám ảnh hay run rẩy. Thay vào đó, PSG chỉ tập trung vào việc chơi thứ bóng đá tốt nhất có thể.

Một thay đổi quan trọng khác nằm ở chiến lược nhân sự. PSG từng là điểm đến của những siêu sao ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Nhưng Enrique muốn xây dựng tương lai thay vì sống bằng hào quang của những cái tên lớn.

Warren Zaire-Emery, Desire Doue, Bradley Barcola, Neves, Senny Mayulu hay Ibrahim Mbaye trở thành biểu tượng cho PSG mới. Tại Paris bây giờ, tuổi trẻ không còn là rào cản mà là lợi thế.

Tập thể PSG quá đáng sợ.

Không ai được đá chính vì danh tiếng. Mọi thứ đều phụ thuộc vào việc cầu thủ đó có phục vụ tốt cho hệ thống hay không. Đó là lý do PSG ngày càng giống một đội bóng thực thụ thay vì một bộ sưu tập siêu sao.

Có lẽ điều đáng nể nhất ở Enrique là khả năng khiến tất cả tin vào những gì ông làm. Marquinhos nói rằng những gì Enrique phát biểu trước truyền thông cũng là những gì ông nói trong phòng thay đồ.

Sự thẳng thắn đó giúp ông xây dựng niềm tin tuyệt đối. Vitinha kể rằng Enrique thường xuyên thúc đẩy anh chơi ở nhiều vai trò khác nhau để khám phá giới hạn bản thân. Dembele mùa trước thi đấu ở 4 vị trí. Zaire-Emery liên tục được thử nghiệm ở nhiều khu vực trên sân. Trung vệ Lucas Beraldo thậm chí còn được kéo lên đá tiền vệ phòng ngự.

Enrique không nhìn thấy giới hạn ở các cầu thủ. Ông nhìn thấy tiềm năng. Ba năm trước, PSG được nhận diện bởi Neymar, Messi hay Mbappe. Hôm nay, PSG được nhận diện bởi phong cách chơi bóng, cường độ pressing, tính kỷ luật và bản lĩnh chiến thắng.

Đó là khác biệt lớn nhất. Enrique không mua sự vĩ đại như cách PSG từng làm suốt hơn một thập kỷ. Ông xây dựng nó.

Và đó có thể là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử đội bóng thủ đô nước Pháp.

