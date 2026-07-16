Scaloni đạo diễn màn ngược dòng kinh điển

Không cần những màn điều binh phức tạp, Lionel Scaloni thêm một lần chứng minh đẳng cấp khi các quyết định thay người chuẩn xác giúp Argentina ngược dòng hạ tuyển Anh.

Scaloni đọc trận đấu quá hay.

Bàn thắng quyết định của Lautaro Martinez ở phút 90+2 khiến mọi ánh mắt đổ dồn về Lionel Messi với hai pha kiến tạo thiên tài. Nhưng nếu nhìn toàn bộ 90 phút trên sân Atlanta rạng sáng 16/7, người xứng đáng nhận nhiều lời khen nhất là Lionel Scaloni.

Argentina không thắng tuyển Anh chỉ nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Messi. Họ thắng nhờ một HLV đọc trận đấu xuất sắc, dám mạo hiểm đúng lúc và biến cả băng ghế dự bị thành thứ vũ khí khiến Thomas Tuchel hoàn toàn lép vế.

Bước ngoặt từ những quân bài dự bị

Phút 55, Anthony Gordon mở tỷ số cho tuyển Anh sau pha phối hợp mẫu mực. Đó là thành quả từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Tuchel khi liên tục khai thác khoảng trống sau lưng Nicolas Tagliafico.

Khi ấy, Argentina rơi vào thế bế tắc. Họ cầm nhiều bóng nhưng không tạo ra đủ sức sát thương. Thế trận tưởng như đang nằm trong tay tuyển Anh. Nhưng đó là lúc Scaloni không hề cho thấy sự hoảng loạn.

Những sự thay đổi của Scaloni đều phát huy tác dụng.

Ông hiểu đội bóng của mình không thiếu quyền kiểm soát, thứ họ thiếu là chiều sâu tấn công và những cầu thủ đủ sức tạo đột biến trong khu vực cuối sân. Đó là lý do phút 63 trở thành bước ngoặt.

Scaloni rút Leandro Paredes để tung Nicolas Gonzalez vào sân. Đây là quyết định khiến nhiều người bất ngờ bởi Argentina đang bị dẫn bàn, trong khi việc rút một "lá chắn" ở giữa sân có thể khiến họ dễ nhận đòn phản công.

Nhưng chính sự táo bạo ấy thay đổi tất cả. Gonzalez liên tục khoét vào cánh trái, kéo giãn khối phòng ngự của tuyển Anh. Messi được giải phóng khỏi vòng vây, Enzo Fernandez có thêm khoảng trống trước vùng cấm, còn Mac Allister thoải mái dâng cao hỗ trợ tấn công.

Từ thời điểm đó, thế trận chỉ còn diễn ra theo một chiều. Theo Opta, kể từ sau bàn mở tỷ số của Gordon, Argentina kiểm soát bóng tới 88%, trong khi tuyển Anh chỉ còn 12%. Đội bóng của Tuchel gần như không thể thoát pressing, cũng chẳng còn cơ hội phản công.

Scaloni cảm nhận rất rõ thời cơ đang đến. Ông tiếp tục tung Rodrigo De Paul, Lautaro Martinez, Otamendi và Montiel vào sân. Không phải để thay đổi sơ đồ, mà để duy trì cường độ pressing, tăng tốc độ luân chuyển bóng và giữ áp lực liên tục lên phần sân đối phương.

Đó là điểm khác biệt giữa hai HLV. Tuchel thay người để bảo vệ lợi thế. Scaloni thay người để giành chiến thắng.

Sau trận, Sofascore chấm Messi hay nhất với 8,0 điểm nhờ hai pha kiến tạo. Nhưng điều đáng chú ý nằm ở nhóm cầu thủ dự bị. Lautaro được chấm 7,3 điểm, De Paul đạt 7,1, còn Nicolas Gonzalez, Otamendi và Montiel đều có điểm số tích cực sau khi vào sân.

Điều đó phản ánh rất rõ giá trị của những lần điều chỉnh từ băng ghế chỉ đạo.

Scaloni thắng Tuchel trên băng ghế chỉ đạo

Đây không phải lần đầu Scaloni thắng bằng những quân bài dự bị. Trước Ai Cập ở vòng 1/8, Lautaro Martinez vào sân kiến tạo cho Enzo ghi bàn quyết định. Montiel cũng lập tức tạo dấu ấn trong bàn gỡ 2-2 của Messi. Đến bán kết gặp Anh, Lautaro lại trở thành người kết liễu đối thủ sau đường chuyền dọn cỗ của Messi.

Scaloni quyết liệt với lựa chọn của mình.

Điểm đáng sợ nhất ở Scaloni không nằm ở việc ông thay đúng người, mà là đúng thời điểm. Ông không cố gắng tạo ra những cuộc cách mạng chiến thuật.

Argentina vẫn chơi thứ bóng đá quen thuộc, vẫn xoay quanh Messi, vẫn kiểm soát bóng và gây sức ép liên tục. Khác biệt nằm ở việc mỗi cầu thủ bước vào sân đều giúp hệ thống vận hành tốt hơn người vừa rời sân.

Chính điều đó khiến Argentina càng đá càng đáng sợ. Ngược lại, tuyển Anh càng đá càng lùi sâu. Sau bàn mở tỷ số, "Tam sư" gần như từ bỏ ý định kiểm soát bóng. Việc chủ động co cụm khiến hàng thủ phải chống đỡ hàng chục pha hãm thành liên tiếp. Khi Enzo gỡ hòa bằng cú sút xa ở phút 86, thất bại của tuyển Anh gần như được báo trước.

Martinez chỉ là người kết thúc câu chuyện ở phút bù giờ. Sau trận đấu, nhiều người ca ngợi Messi vì hai pha kiến tạo đẳng cấp. Điều đó hoàn toàn xứng đáng. Nhưng phía sau màn trình diễn của siêu sao 39 tuổi là dấu ấn không thể thay thế của Scaloni.

Nhà cầm quân 48 tuổi không cần những phát minh chiến thuật cầu kỳ. Ông chỉ cần những quyết định chính xác vào đúng thời điểm. Và khi một HLV có thể biến cả 5 quyền thay người thành 5 nước cờ đều phát huy tác dụng, chiến thắng không còn là may mắn.

Đó là đẳng cấp của một nhà vô địch thực thụ.

Argentina ấn định tỷ số 2-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.