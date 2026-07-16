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Thể thao World Cup 2026

Giá vé chung kết World Cup tăng phi mã

  • Thứ năm, 16/7/2026 12:01 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá vé trận chung kết World Cup 2026 trên thị trường thứ cấp tăng lên mức kỷ lục, khiến Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha Rafael Louzan lên tiếng chỉ trích.

Giá vé tăng gây ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận trận đấu từ người hâm mộ. Ảnh: Reuters.

Giá vé trận chung kết World Cup 2026 đang trở thành chủ đề gây tranh cãi khi liên tục tăng mạnh trên thị trường bán lại. Theo RMCsports, tấm vé có giá thấp nhất cũng đã lên tới 4.451 euro, trong khi hạng vé đắt nhất được rao bán với mức 188.803 euro.

Mức giá này khiến không ít người hâm mộ choáng váng, đặc biệt khi trận đấu còn chưa diễn ra. Việc vé được mua đi bán lại với giá cao gấp nhiều lần giá gốc tiếp tục làm dấy lên tranh luận về tình trạng đầu cơ và khả năng tiếp cận các sự kiện thể thao lớn của người hâm mộ.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, Rafael Louzan, là một trong những người đầu tiên công khai phản đối tình trạng này. Trả lời đài Cadena SER, ông bức xúc: "Giá vé chẳng khác nào vé máy bay, chúng liên tục biến động. Đây thực sự là một vụ bê bối. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Phát biểu của người đứng đầu RFEF nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi nó phản ánh sự bất bình trước tình trạng giá vé leo thang ngoài tầm kiểm soát. Theo ông Louzan, việc giá vé thay đổi liên tục khiến người hâm mộ gặp nhiều khó khăn nếu muốn trực tiếp theo dõi trận đấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Trận chung kết World Cup luôn là sự kiện thu hút lượng khán giả khổng lồ, kéo theo nhu cầu mua vé tăng cao. Tuy nhiên, việc giá vé trên thị trường thứ cấp bị đẩy lên mức hàng nghìn, thậm chí gần 190.000 euro đang tạo nên làn sóng tranh cãi, khi nhiều CĐV cho rằng họ gần như không còn cơ hội tiếp cận trận đấu với mức chi phí hợp lý.

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