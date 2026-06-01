Heineken FanStation bùng nổ trong đêm PSG giữ ngôi vương trước Arsenal

Tối 30/5, Heineken mang chung kết UEFA Champions League lên màn ảnh rộng qua sự kiện Heineken FanStation tại Galaxy CineX Hanoi Centre (Hà Nội) và Galaxy Thiso Mall Sala (TP.HCM).

Không dừng lại ở 2 cụm rạp, thương hiệu còn mở rộng Heineken FanStation đến những điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng yêu bóng đá trên toàn quốc. Từ các “quán quen”, sự kiện đồng hành cộng đồng fan Arsenal quy mô hơn 1.000 người tại Nexus Square (TP.HCM), đến số đặc biệt của The Champions Show phối hợp sản xuất cùng VTVcab; tất cả góp phần tạo nên bầu không khí bóng đá sôi động, lan tỏa tinh thần kết nối đặc trưng của Heineken FanStation trong mùa giải UEFA Champions League đáng nhớ. Chuỗi sự kiện mở ra không gian để người hâm mộ Việt sống trọn cảm xúc, chia sẻ đam mê bóng đá, kết nối “từ fan thành bạn”.

Heineken FanStation - trải nghiệm độc quyền dành cho người hâm mộ chung kết UEFA Champions League, với hành trình kết nối đa điểm chạm đầy cảm xúc.

Các điểm đến Heineken FanStation không chỉ tái hiện sức nóng của “khán đài châu Âu”, mà còn biến đêm chung kết UEFA Champions League thành trải nghiệm đầy cảm xúc dành cho fan bóng đá Việt. Đây là nơi người hâm mộ có thể gặp nhau, tụ họp, cùng hò reo, từ đó tìm thấy sự đồng điệu về đam mê và tận hưởng trọn vẹn giây phút bùng nổ.

Từ màu áo, ảnh đại diện chung đến khoảnh khắc cùng nâng Heineken, mỗi điểm chạm tại FanStation đều có thể trở thành tín hiệu mở đầu cho một lời chào, cuộc trò chuyện hay tình bạn mới.

Đông đảo fan bóng đá quy tụ tại Heineken FanStation ở Galaxy CineX Hanoi Centre và Galaxy Sala, cùng sống trọn không khí chung kết UEFA Champions League.

Sau một thập kỷ, chung kết UEFA Champions League trở lại khung 23h tại Việt Nam - “khung giờ vàng” để fan Việt cùng nhau tận hưởng trọn vẹn bầu không khí của trận cầu “nóng” nhất châu Âu.

Diễn ra từ 22h ngày 30/5 đến 2h30 ngày 31/5, Heineken FanStation phiên bản đặc biệt ghi dấu ấn khi biến không gian 2 cụm rạp Galaxy CineX tại TP.HCM và Hà Nội thành những “thánh đường bóng đá” thực thụ. Với màn hình siêu rộng, chất lượng hình ảnh sắc nét, hệ thống âm thanh sống động, từng pha bóng trong cuộc đối đầu giữa Arsenal và Paris Saint-Germain được khuếch đại, mang đến cảm giác chân thực, mãn nhãn như đang trực tiếp có mặt trên khán đài tại châu Âu.

Không khí tại Heineken FanStation nhanh chóng bùng nổ khi fan bóng đá hòa mình vào trận đấu với tinh thần cuồng nhiệt.

Không dừng lại ở một buổi xem bóng đá trên màn ảnh rộng, Heineken FanStation phiên bản đặc biệt được thiết kế để trở thành hành trình trải nghiệm nhiều điểm chạm, lan tỏa tinh thần “từ fan thành bạn” xuyên suốt sự kiện.

Từ khu vực check-in mang đậm dấu ấn UEFA Champions League, không gian trưng bày vật phẩm bóng đá đến hoạt động tương tác và chương trình bình luận trước trận, người hâm mộ đều có thể nhanh chóng hòa mình vào bầu không khí chung. Tại đây, những người xa lạ dễ dàng bắt đầu câu chuyện từ đội bóng yêu thích, dự đoán tỷ số hay điểm lại khoảnh khắc đáng nhớ của mùa giải, để niềm đam mê bóng đá trở thành cầu nối cho kết nối mới.

Khi nhạc hiệu UEFA Champions League vang lên, tinh thần kết nối tại Heineken FanStation được đẩy lên cao trào.

Trong suốt 90 phút nghẹt thở, khán phòng cùng nín thở theo từng đường bóng, bật dậy reo hò trước những pha bóng kịch tính và chia sẻ cảm xúc qua từng khoảnh khắc quyết định.

Từ không khí sôi động tại điểm xem chung, người hâm mộ như được kéo gần hơn với nhịp đập của trận chung kết tại Budapest. Rạng sáng 31/5, PSG và Arsenal khép lại 120 phút thi đấu với tỷ số hòa 1-1 sau hàng loạt pha lên bóng, tranh chấp, dứt điểm khiến cảm xúc trong khán phòng liên tục đổi chiều. Khi trận đấu bước vào loạt sút luân lưu, sự căng thẳng được đẩy lên cao trào. Mỗi cú sút là một lần người hâm mộ cùng nín thở, để rồi vỡ òa trong khoảnh khắc định đoạt.

Khi loạt sút luân lưu khép lại tại Budapest rạng sáng 31/5, các cầu thủ PSG đổ gục xuống sân trong niềm vui vỡ òa. Họ đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu với tỷ số 4-3 để bảo vệ thành công chức vô địch UEFA Champions League, hoàn tất cú đúp châu Âu trong 2 mùa giải liên tiếp.

Fan PSG vỡ òa trong chiến thắng, fan Arsenal lắng lại trong tiếc nuối, nhưng đôi bên đều “chạm” nhau ở tình yêu bóng đá và tinh thần kết nối sau trận đấu.

Chiến thắng ấy khép lại một đêm bóng đá đầy kịch tính, nhưng tại Heineken FanStation, điều đọng lại không chỉ là kết quả. Fan của hai đội có dịp ngồi lại tụ họp sau một thời gian chỉ tương tác qua màn hình điện thoại, cùng trải qua đủ cung bậc cảm xúc từ hồi hộp, căng thẳng, tiếc nuối đến bùng nổ trong không gian nơi sự đối đầu trên sân được chuyển hóa thành kết nối ngoài đời thực. Dù khoác lên mình màu áo khác nhau, tất cả cùng chung tình yêu bóng đá, cổ vũ hết mình và tạo nên tinh thần “từ fan thành bạn”.

Không dừng ở trải nghiệm tại rạp, Heineken FanStation được mở rộng thành một hành trình kết nối đa điểm chạm, hiện diện tại những nơi cộng đồng fan bóng đá thật sự gặp nhau và cùng chia sẻ đam mê. Từ các “quán quen” trên toàn quốc, sự kiện đồng hành cộng đồng fan tại Nexus Square, đến số đặc biệt của The Champions Show phối hợp VTVcab, tinh thần “từ fan thành bạn” đã lan tỏa theo nhiều hình thức gần gũi, sống động.

Cộng đồng fan tại Nexus Square cùng tạo nên bầu không khí bùng nổ, lan tỏa tinh thần kết nối của Heineken FanStation.

Trong đó, The Champions Show số đặc biệt Heineken FanStation góp phần khởi động bầu không khí trước giờ bóng lăn bằng những màn bình luận sôi nổi, đưa tinh thần “từ fan thành bạn” đến gần hơn với đông đảo người hâm mộ qua sóng truyền hình.

Đặc biệt, sự xuất hiện của diễn viên Nhan Phúc Vinh cùng Duy Quang - đại diện cộng đồng fan trên “ghế nóng” bên cạnh bình luận viên chuyên nghiệp - tạo nên “bàn tròn” thảo luận đa chiều. 4 con người cùng tình yêu bóng đá, mang đến 4 góc nhìn mới mẻ, chân thực và giàu cảm xúc. Chính sự giao thoa giữa chuyên môn, trải nghiệm cá nhân cùng tiếng nói từ cộng đồng fan đã tạo nên kết nối thú vị giữa những người hâm mộ chung nhịp đam mê.

The Champions Show số đặc biệt Heineken FanStation khuấy động không khí trước giờ bóng lăn, lan tỏa tinh thần “từ fan thành bạn”.

Với cách tiếp cận đa điểm chạm, Heineken biến đêm chung kết UEFA Champions League thành ngày hội kết nối quy mô lớn, nơi người hâm mộ có thể cùng theo dõi, bình luận và sẻ chia cảm xúc bóng đá theo nhiều cách. Khi trận đấu đi đến hồi kết, ranh giới màu áo dần nhường chỗ cho một điều lớn lao hơn: Tinh thần của những fan nay đã thành bạn, cùng hò reo vì một đam mê chung mang tên bóng đá.

Trong nhiều năm qua, Heineken không ngừng mang tinh thần UEFA Champions League đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam thông qua các hoạt động trải nghiệm đẳng cấp và giàu tính kết nối. Với Heineken FanStation, thương hiệu tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành những khoảnh khắc bóng đá đỉnh cao, đồng thời mở ra một nền tảng trải nghiệm mới, nơi mỗi trận đấu không chỉ là 90 phút trên sân cỏ, mà còn là cơ hội để con người gặp gỡ, kết nối, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

