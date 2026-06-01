PSG áp đảo đội hình hay nhất Champions League

  • Thứ hai, 1/6/2026 15:22 (GMT+7)
Nhà vô địch Paris Saint Germain góp tới 5 cái tên trong đội hình tiêu biểu Champions League 2025/26 do UEFA công bố, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác.

Chưa đầy một ngày sau khi bảo vệ thành công ngôi vương Champions League, PSG tiếp tục khẳng định vị thế số một châu Âu bằng sự áp đảo trong đội hình xuất sắc nhất mùa giải do UEFA bình chọn.

Đội bóng của HLV Luis Enrique đóng góp tới 5 cầu thủ, chiếm gần một nửa đội hình tiêu biểu. Đây là phần thưởng xứng đáng cho hành trình chinh phục Champions League lần thứ hai liên tiếp của đại diện nước Pháp.

Đội hình xuất sắc nhất Champions League 2025/26 do UEFA bình chọn.

Nổi bật nhất là Khvicha Kvaratskhelia, người được UEFA vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải". Ngôi sao người Georgia góp mặt trên hàng công sau một chiến dịch ấn tượng, trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống tấn công giàu tốc độ và biến hóa của PSG.

Bên cạnh anh là Ousmane Dembele, cầu thủ ghi bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền trong trận chung kết với Arsenal. Ở tuyến giữa, Vitinha xuất hiện sau khi được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết". Tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục khẳng định vị thế bộ não trong lối chơi của PSG.

Hàng thủ của nhà vô địch cũng đóng góp hai đại diện gồm đội trưởng Marquinhos và hậu vệ trái Nuno Mendes.

Arsenal, đội thua PSG trên loạt luân lưu ở trận chung kết, có ba cầu thủ được vinh danh gồm thủ môn David Raya, trung vệ Gabriel Magalhaes và tiền vệ Declan Rice. Đây là sự ghi nhận cho mùa giải châu Âu thành công nhất của "Pháo thủ" trong nhiều năm qua.

Bayern Munich đóng góp hai cái tên là Harry Kane và Michael Olise. Trong khi đó, Atletico Madrid chỉ có một đại diện là Marcos Llorente.

Đội hình tiêu biểu Champions League 2025/26 phần nào phản ánh cục diện của giải đấu mùa này. PSG không chỉ nâng cao chiếc cúp vô địch mà còn sở hữu dàn cầu thủ tạo ra ảnh hưởng lớn nhất ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Với độ tuổi trung bình còn rất trẻ và bộ khung gần như nguyên vẹn, đội bóng của Luis Enrique đang cho thấy họ có đủ tiềm lực để tiếp tục thống trị Champions League trong những mùa giải tới.

Một người chết trong đêm PSG đăng quang

Niềm vui PSG vô địch Champions League biến thành cơn ác mộng khi bạo loạn bùng phát khắp Paris, khiến một người thiệt mạng, một thiếu niên hôn mê và hàng trăm người bị thương.

Nghi vấn Sir Alex Ferguson mỉa mai Arsenal

Huyền thoại Sir Alex Ferguson dường như đã có nhận xét không mấy tích cực về Arsenal sau thất bại của đội bóng Anh trước PSG ở chung kết Champions League.

Cái kết trớ trêu của cuộc cách mạng Qatar tại PSG

Hai chức vô địch Champions League biến PSG từ tham vọng đầy tranh cãi thành một quyền lực được thừa nhận.

Màn ăn mừng cực 'cháy' của Luis Enrique và các học trò Sau chức vô địch Champions League lần thứ hai liên tiếp vào đêm 30/5, các cầu thủ và ban huấn luyện của PSG đã có màn ăn mừng cực nhiệt ngay tại thủ đô Paris.

    Marquinhos nói gì với Gabriel?

    10 phút trước 16:50 1/6/2026

    Marquinhos tiết lộ câu nói an ủi Gabriel Magalhaes khi trung vệ của Arsenal đá hỏng quả luân lưu quyết định, khiến CLB thành London thua PSG ở chung kết Champions League hôm 30/5.

    James Milner giải nghệ

    1 giờ trước 15:55 1/6/2026

    Chiều 1/6, James Milner xác nhận khép lại sự nghiệp kéo dài 24 mùa tại Premier League với tư cách cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử giải đấu.

