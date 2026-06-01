PSG áp đảo đội hình hay nhất Champions League

Nhà vô địch Paris Saint Germain góp tới 5 cái tên trong đội hình tiêu biểu Champions League 2025/26 do UEFA công bố, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác.

Chưa đầy một ngày sau khi bảo vệ thành công ngôi vương Champions League, PSG tiếp tục khẳng định vị thế số một châu Âu bằng sự áp đảo trong đội hình xuất sắc nhất mùa giải do UEFA bình chọn.

Đội bóng của HLV Luis Enrique đóng góp tới 5 cầu thủ, chiếm gần một nửa đội hình tiêu biểu. Đây là phần thưởng xứng đáng cho hành trình chinh phục Champions League lần thứ hai liên tiếp của đại diện nước Pháp.

Đội hình xuất sắc nhất Champions League 2025/26 do UEFA bình chọn.

Nổi bật nhất là Khvicha Kvaratskhelia, người được UEFA vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải". Ngôi sao người Georgia góp mặt trên hàng công sau một chiến dịch ấn tượng, trở thành nhân tố quan trọng trong hệ thống tấn công giàu tốc độ và biến hóa của PSG.

Bên cạnh anh là Ousmane Dembele, cầu thủ ghi bàn gỡ hòa từ chấm phạt đền trong trận chung kết với Arsenal. Ở tuyến giữa, Vitinha xuất hiện sau khi được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết". Tiền vệ người Bồ Đào Nha tiếp tục khẳng định vị thế bộ não trong lối chơi của PSG.

Hàng thủ của nhà vô địch cũng đóng góp hai đại diện gồm đội trưởng Marquinhos và hậu vệ trái Nuno Mendes.

Arsenal, đội thua PSG trên loạt luân lưu ở trận chung kết, có ba cầu thủ được vinh danh gồm thủ môn David Raya, trung vệ Gabriel Magalhaes và tiền vệ Declan Rice. Đây là sự ghi nhận cho mùa giải châu Âu thành công nhất của "Pháo thủ" trong nhiều năm qua.

Bayern Munich đóng góp hai cái tên là Harry Kane và Michael Olise. Trong khi đó, Atletico Madrid chỉ có một đại diện là Marcos Llorente.

Đội hình tiêu biểu Champions League 2025/26 phần nào phản ánh cục diện của giải đấu mùa này. PSG không chỉ nâng cao chiếc cúp vô địch mà còn sở hữu dàn cầu thủ tạo ra ảnh hưởng lớn nhất ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Với độ tuổi trung bình còn rất trẻ và bộ khung gần như nguyên vẹn, đội bóng của Luis Enrique đang cho thấy họ có đủ tiềm lực để tiếp tục thống trị Champions League trong những mùa giải tới.

