Một người chết trong đêm PSG đăng quang

Niềm vui PSG vô địch Champions League biến thành cơn ác mộng khi bạo loạn bùng phát khắp Paris, khiến một người thiệt mạng, một thiếu niên hôn mê và hàng trăm người bị thương.

Đêm 30/5, theo giới chức Pháp, các vụ đụng độ nghiêm trọng nhất diễn ra tại Paris sau khi PSG đánh bại Arsenal trên chấm luân lưu ở chung kết tại Budapest (Hungary). Hàng chục nghìn cổ động viên đổ ra đường ăn mừng, nhưng không khí lễ hội nhanh chóng biến thành hỗn loạn khi các cuộc bạo động bùng phát xuyên đêm.

Một thiếu niên 17 tuổi được xác nhận đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị một nhóm người tấn công bằng dao gần đại lộ Champs-Elysees. Nạn nhân bị đâm nhiều nhát và rơi vào hôn mê, hiện được điều trị tích cực tại bệnh viện. Cơ quan công tố mở cuộc điều tra với cáo buộc giết người bất thành và đang truy tìm các nghi phạm liên quan.

Trong một diễn biến khác, một thanh niên 23 tuổi thiệt mạng sau khi điều khiển xe máy đâm trực diện vào dải phân cách bê tông trên đường vành đai Paris. Vụ tai nạn xảy ra khi hàng trăm cổ động viên sử dụng xe máy, xe tay ga để ăn mừng chiến thắng của PSG trên các tuyến phố.

Bên cạnh thương vong, tình trạng mất kiểm soát còn xuất hiện ở nhiều khu vực trung tâm Paris. Nhiều cửa hàng bị cướp phá, xe cộ và công trình công cộng bị đốt cháy, trong khi pháo hoa được bắn thẳng về phía lực lượng an ninh. Một số tuyến đường huyết mạch của thành phố cũng bị phong tỏa do đám đông quá khích.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết 780 người bị bắt giữ trên toàn quốc. Có tới 57 cảnh sát bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ, trong đó một sĩ quan bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu. Khoảng 2.000 người bị kiểm tra an ninh và nhiều hung khí như dao, gậy bị thu giữ.

Dù PSG mang về niềm tự hào lớn cho bóng đá Pháp, những hình ảnh bạo lực tại Paris và nhiều thành phố khác khiến dư luận lo ngại.

