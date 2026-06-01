Nghi vấn Sir Alex Ferguson mỉa mai Arsenal

Huyền thoại Sir Alex Ferguson dường như đã có nhận xét không mấy tích cực về Arsenal sau thất bại của đội bóng Anh trước PSG ở chung kết Champions League.

Ferguson nhắn tin chúc mừng PSG.

Ở chung kết diễn ra tại Budapest đêm 30/5, Arsenal đứng trước cơ hội lần đầu tiên đăng quang Champions League trong lịch sử. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Mikel Arteta không thể hoàn tất giấc mơ khi để PSG gỡ hòa 1-1 trước khi thất bại trên chấm luân lưu.

Theo tờ báo hàng đầu nước Pháp L'Equipe, Alex Ferguson được cho là gửi lời chúc mừng tới Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi ngay sau trận đấu. Nguồn tin này khẳng định cựu thuyền trưởng MU gọi Arsenal là đội bóng nhàm chán, đồng thời cho rằng đối thủ của PSG chỉ biết phòng ngự suốt trận đấu.

Nếu thông tin trên chính xác, đây sẽ là một nhận xét gây tranh cãi lớn trong bối cảnh Arsenal vừa trải qua mùa giải thành công với chức vô địch Premier League đầu tiên sau hơn hai thập kỷ.

Tuy nhiên, nhà báo Ben Jacobs phủ nhận việc Alex Ferguson sử dụng từ "nhàm chán" để mô tả Arsenal. Theo ông, nội dung thật sự của thông điệp chỉ đơn giản là lời khen dành cho PSG với câu nói: "Các anh là đội bóng chơi thứ bóng đá thực thụ".

Dù chưa rõ thực hư, Arsenal là tâm điểm tranh cãi về phong cách thi đấu. Không ít chuyên gia và đối thủ cho rằng thầy trò Mikel Arteta ưu tiên sự chắc chắn hơn tính cống hiến. Điều đó phần nào được phản ánh trong trận chung kết khi Arsenal chỉ kiểm soát bóng chưa đến 25% và có đúng một cú sút trúng đích suốt trận đấu.

Bản thân Arteta cũng thừa nhận đội bóng cần thay đổi nếu muốn chinh phục đỉnh cao châu Âu. Sau trận, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định Arsenal sẽ sớm đánh giá lại toàn bộ mùa giải và đưa ra những quyết định quan trọng nhằm nâng tầm đội bóng.

Nước mắt Arsenal ở Budapest Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước PSG sau 120 phút hòa 1-1 khiến giấc mơ Champions League của Arsenal tan vỡ. Nhiều cầu thủ không giấu được nước mắt sau trận đấu.