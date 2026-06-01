Nhật Bản 'thị phạm' hoàn hảo luật mới ở World Cup

  • Thứ hai, 1/6/2026 07:28 (GMT+7)
Rời sân chậm vài giây, Iceland phải chơi thiếu người và lập tức nhận bàn thua trong trận giao hữu với Nhật Bản hôm 31/5.

Nhật Bản tận dụng tuyệt đối lợi thế từ sai lầm của Iceland.

Trận giao hữu giữa Nhật Bản và Iceland tại Tokyo cuối tuần qua trở thành một trong những màn thử nghiệm đáng chú ý nhất trước World Cup 2026. Lần đầu tiên, "luật 10 giây" được áp dụng và gần như ngay lập tức tạo ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu.

Phút 86, khi tỷ số vẫn là 0-0, HLV Arnar Gunnlaugsson quyết định thực hiện hai sự thay đổi người nhằm gia cố đội hình Iceland cuối trận. Trong khi hậu vệ Gretarsson rời sân để nhường chỗ cho Hermannsson mà không gặp trở ngại nào, tình huống ở lượt thay người còn lại lại diễn ra theo hướng hoàn toàn khác.

Tiền vệ Kristian Hlynsson mất quá nhiều thời gian để rời sân sau khi bảng điện tử thay người được giơ lên. Theo quy định mới, cầu thủ bị thay ra chỉ có 10 giây để rời sân bằng điểm gần nhất trên đường biên.

Trọng tài người Ba Lan Damian Kos lập tức can thiệp, rút thẻ vàng với Hlynsson và không cho cầu thủ vào thay người là Thorvaldsson xuất hiện ngay lập tức. Hệ quả là Iceland phải thi đấu với chỉ 10 cầu thủ trong vòng một phút theo đúng quy định mới của FIFA.

Khoảng thời gian ngắn ngủi đó lại trở thành bước ngoặt của trận đấu. Tận dụng lợi thế hơn người, Nhật Bản đẩy cao sức ép và Koki Ogawa ghi bàn thắng duy nhất, mang về chiến thắng 1-0 cho đội chủ nhà.

Luật mới được FIFA đưa vào áp dụng nhằm hạn chế tình trạng câu giờ thông qua thay người ở cuối trận. Theo đó, cầu thủ rời sân phải hoàn tất việc thay người trong vòng 10 giây và phải rời sân bằng điểm gần nhất trên đường biên.

Nếu vi phạm, người thay thế chỉ được phép vào sân ở lần tạm dừng đầu tiên sau khi trận đấu được tiếp tục một phút.

Sự cố tại Tokyo cho thấy tác động rất thực tế của quy định mới. Khi World Cup 2026 cận kề, đây được xem là lời cảnh báo dành cho tất cả các đội tuyển trước khi bước vào giải đấu lớn nhất hành tinh.

Đào Trần

World Cup World Cup 2026 Iceland Nhật Bản Luật

