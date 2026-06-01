Ngôi sao gốc Việt dự World Cup 2026

Ibrahim Maza, tài năng trẻ sinh năm 2005, được triệu tập lên tuyển Algeria dự ngày hội bóng đá thế giới.

Maza tỏa sáng trong màu áo Leverkusen.

Maza có bố người Algeria và mẹ người Việt Nam. Cầu thủ sinh ra và trưởng thành ở Đức, từng khoác áo các lứa đội trẻ quốc gia này. Tuy nhiên, Maza sau cùng chọn màu áo tuyển Algeria.

Theo công bố từ Liên đoàn Bóng đá Algeria (AFF), Maza nằm trong số 7 tiền vệ được triệu tập dự World Cup, bên cạnh những tên tuổi nổi tiếng như Nabil Bentaleb (Lille), Houssem Aouar (Al Ittihad)...

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những gì Maza đã thể hiện ở mùa giải 2025/26. Trong màu áo Leverkusen, tiền vệ 20 tuổi ra sân 28 lần, trong đó có 20 lần đá chính và góp công vào 7 bàn thắng (3 bàn, 4 kiến tạo).

Maza sở hữu khả năng rê dắt, chuyền và sút xa ấn tượng. Anh có thể thi đấu tốt ở nhiều vị trí như tiền vệ công, tiền vệ cánh, tiền vệ trung tâm, thậm chí là cả trung phong khi đội bóng cần. Ở mùa vừa qua, tài năng gốc Việt có một lần đá cao nhất trên hàng công đội chủ sân Bay Arena.

Giá trị chuyển nhượng của Maza hiện được ước tính vào khoảng 30 triệu euro. Theo truyền thông Đức, cầu thủ này đang nằm trong tầm ngắm của Barcelona. Trong hệ thống chiến thuật của nhà vô địch Tây Ban Nha, Maza được kỳ vọng mang lại sự linh hoạt và tốc độ cho hàng công, giúp đội bóng duy trì cường độ pressing cũng như tăng khả năng xuyên phá trước những hàng phòng ngự chơi lùi sâu tại La Liga.

Tại World Cup, Algeria cùng bảng với Argentina, Áo và Jordan.