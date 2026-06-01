Hỗn loạn trong lễ rước cúp của Arsenal

Rạng sáng 1/6 (giờ Việt Nam), ngày hội ăn mừng chức vô địch Premier League đầu tiên sau 22 năm của Arsenal biến nhiều tuyến phố ở London thành biển người khổng lồ, nhưng cũng kéo theo hàng loạt sự cố nghiêm trọng, khiến lực lượng chức năng phải hoạt động hết công suất.
Theo các lực lượng ứng phó sự cố tại London, khoảng 75 người được giải cứu khỏi những vị trí nguy hiểm trên cao trong suốt cuộc diễu hành mừng công của "Pháo thủ". Bên cạnh đó, cảnh sát bắt giữ 16 người với nhiều cáo buộc khác nhau, gồm gây rối trật tự công cộng, tàng trữ ma túy, hành hung nhân viên cứu hộ và một trường hợp bị nghi ngờ tấn công tình dục.
Đáng chú ý, lực lượng cảnh sát London còn lập hiện trường điều tra sau một vụ đâm dao trên đường Hornsey Road. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện để đánh giá tình trạng sức khỏe.
Trước cảnh tượng hàng trăm nghìn cổ động viên đổ ra đường, lực lượng cứu hỏa liên tục phát đi cảnh báo, yêu cầu người hâm mộ không trèo lên mái nhà, trạm xe buýt hay các điểm quan sát nguy hiểm. Trên mạng xã hội, một đoạn video ghi lại cảnh 3 cổ động viên Arsenal leo lên một cây nhỏ để theo dõi đoàn diễu hành trước khi cành cây gãy sập, khiến tất cả ngã xuống đất.
Một số hình ảnh khác cũng cho thấy các vụ xô xát giữa những người hâm mộ ngay trong ngày hội chiến thắng. Tuy nhiên, các cuộc ẩu đả nhanh chóng được những cổ động viên xung quanh can ngăn.
Theo thống kê ban đầu, hơn 750.000 người phủ kín cung đường dài khoảng 9 km để chào đón các nhà tân vô địch nước Anh. Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 14h15 và kéo dài khoảng 2 giờ, tạo nên khung cảnh chưa từng có tại khu vực Bắc London.
Người hâm mộ xuất hiện ở mọi nơi. Họ treo mình ngoài cửa sổ, đứng kín trên các sân thượng và phủ đỏ bầu trời bằng hàng nghìn quả pháo sáng. Chính một quả pháo sáng lạc hướng được cho là nguyên nhân gây ra vụ cháy nhỏ bên ngoài một khách sạn, trong khi nhiều địa điểm khác cũng phải kích hoạt hệ thống báo cháy.
Bầu không khí cuồng nhiệt diễn ra chỉ một ngày sau khi Arsenal gục ngã trước PSG trong trận chung kết Champions League tại Budapest. Dù vậy, tiền vệ Declan Rice khẳng định đội bóng sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.
Cuộc diễu hành bắt đầu từ sân Emirates, đi qua các tuyến phố chính tại khu vực Islington và khép lại tại chính sân vận động này. Ga Finsbury Park, điểm giao thông quan trọng gần tuyến diễu hành, buộc phải đóng cửa tạm thời do tình trạng quá tải.
Dù đoàn xe diễu hành kết thúc hành trình, nhưng bữa tiệc chiến thắng của Arsenal tại Bắc London dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
