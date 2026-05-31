Khi sự thực dụng phản bội Arsenal

Thua PSG đầy cay đắng trên chấm luân lưu may rủi, Arsenal đành chấp nhận lỡ hẹn Champions League dù xác lập kỷ lục lịch sử tại Budapest.

Mikel Arteta và Arsenal thất bại trong trận chung kết Champions League.

Rạng sáng ngày 31/5, sân Puskas Arena tại Budapest chứng kiến một trong những kịch bản nghiệt ngã nhất lịch sử Champions League. Arsenal, đội bóng duy trì thành tích bất bại trong suốt thời gian thi đấu chính thức của cả chiến dịch, lại phải ngậm ngùi nhìn Paris Saint-Germain nâng cao chiếc cúp bạc lần thứ hai liên tiếp.

Việc thầy trò Arteta thất bại trên chấm luân lưu là sự tổng hòa của những nghịch lý. Đại diện Bắc London chơi phòng ngự gần như hoàn hảo, nhưng lại gục ngã bởi những chi tiết nhỏ nhất.

Triết lý thực dụng và cái giá của sự bị động

Mikel Arteta, một người con của lò đào tạo La Masia, vốn được kỳ vọng sẽ mang đến lối đá tấn công quyến rũ. Thế nhưng, tại Budapest, ông biến Arsenal thành một "pháo đài" lỳ lợm, gợi nhớ đến phong cách của David Moyes hay thậm chí là Tony Pulis hơn là Pep Guardiola.

Arsenal gần như không chơi tấn công sau bàn thắng của Kai Havertz.

Với tỉ lệ kiểm soát bóng vỏn vẹn 24,7% và sơ đồ phòng ngự tầng lớp 4-4-2, "Pháo thủ" phần nào thành công trong việc bóp nghẹt những siêu sao tấn công như Dembele hay Kvaratskhelia trong phần lớn trận đấu.

Sự thực dụng này trớ trêu thay lại mang đến một cái giá quá đắt. Sau bàn mở tỷ số chớp nhoáng của Kai Havertz ở phút thứ 6, Arsenal không tung ra thêm một cú sút trúng đích nào trong suốt 114 phút còn lại.

Khi nhường hoàn toàn thế trận và đẩy các ngôi sao tấn công như Martin Odegaard hay Bukayo Saka vào thế phải phòng ngự từ xa, sức sáng tạo của Arsenal bị triệt tiêu hoàn toàn. "Pháo thủ" sống bằng sự kỷ luật, nhưng cũng dần "chết" vì sự kiệt quệ về thể lực và tinh thần khi phải gồng mình chống đỡ sức ép liên tục từ PSG.

Bóng ma lịch sử và nỗi đau từ những tình huống cố định

Có một sự trùng hợp đầy ám ảnh giữa năm 2006 và 2026. Hai mươi năm trước, Arsenal dẫn trước trong trận chung kết Champions League và rồi thất bại. Hai mươi năm sau, trước sự chứng kiến của Arsene Wenger trên khán đài, kịch bản đó một lần nữa lặp lại.

Mosquera mắc sai lầm khiến Arsenal bị thổi phạt đền.

Đại diện Bắc London vốn là "ông vua" của những pha bóng cố định mùa này, nhưng chính một tình huống cố định, quả phạt đền của Dembele sau sai lầm của hậu vệ trẻ Mosquera, lại tước đi lợi thế của thầy trò Arteta.

Sự nghiệt ngã còn được đẩy lên đỉnh điểm trong loạt sút luân lưu. Gabriel Magalhaes, người hùng trong hệ thống phòng ngự của Arteta, lại là người sút hỏng lượt luân lưu quyết định.

Arsenal chơi một trận đấu với tâm thế không thể bị đánh bại, nhưng khi đối mặt với thử thách tâm lý trên chấm 11 mét, "Pháo thủ" lại thiếu đi sự lạnh lùng cần thiết.

Việc Eberechi Eze và Gabriel sút hỏng trước một thủ môn không có pha cứu thua nào trong suốt 120 phút như Safonov là minh chứng cho thấy đội bóng áo đỏ trắng tự thua trước khi đối phương kịp đánh bại họ.

Arsenal rời Budapest với tư cách là đội bóng Anh đầu tiên lập kỷ lục về tiền thưởng tại Champions League và một chiến dịch bất bại trong thời gian thi đấu chính thức. Thế nhưng, những con số khô khan đó chẳng thể xoa dịu nỗi đau của các cổ động viên.

Trận thua đau đớn này sẽ là bài học cho Arsenal.

Sự bền bỉ không ngừng nghỉ của Arteta đưa Arsenal tới gần vinh quang, nhưng để bước lên đỉnh cao nhất, chơi kiên cường thôi là chưa đủ. Thất bại này để lại một câu hỏi lớn. Liệu Arsenal có quá thận trọng? Khi đối đầu với một PSG đầy rẫy sơ hở ở hàng thủ, việc rút lui quá sâu vô tình tước đi cơ hội định đoạt trận đấu sớm của "Pháo thủ".

Bài học từ Budapest sẽ là hành trang để Arteta và các học trò hiểu rằng, trong bóng đá, đôi khi tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất để bảo vệ giấc mơ.

Nước mắt Arsenal ở Budapest Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước PSG sau 120 phút hòa 1-1 khiến giấc mơ Champions League của Arsenal tan vỡ. Nhiều cầu thủ không giấu được nước mắt sau trận đấu.