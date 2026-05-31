CĐV Arsenal oà khóc sau khi thua PSG

  • Chủ nhật, 31/5/2026 06:29 (GMT+7)
  52 phút trước

Đêm 30/5, trận thua của Arsenal trước Paris Saint Germain ở chung kết Champions League khiến đa số người hâm mộ của "Pháo thủ" không thể kiềm chế cảm xúc.

Thủ môn David Raya đổ gục ra sân sau khi Arsenal để thua PSG trên chấm luân lưu.
Các CĐV của Arsenal cũng không giấu được nỗi thất vọng sau khi theo dõi loạt luân lưu qua màn hình lớn.
Rất nhiều CĐV đã bật khóc khi Arsenal không thể có chức vô địch Champions League đầu tiên.
Nhiều CĐV ngồi khóc tại chỗ bên ngoài sân vận động Emirates, họ đã lên kế hoạch ăn mừng nếu Arsenal vô địch nhưng giờ tất cả đã đổ bể.
Niềm an ủi của fan Arsenal lúc này chỉ là chức vô địch Premier League sau 22 năm chờ đợi.
Nhiều CĐV Arsenal theo dõi tại các quán bar ở Budapest cũng không thể giấu đi sự thất vọng và buồn bã.
Giấc mơ có chức vô địch Champions League đầu tiên đã không thể trở thành hiện thực.
Ngược lại, PSG cùng HLV Luis Enrique ăn mừng chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp. Đội bóng thủ đô nước Pháp còn đi vào lịch sử khi cùng Real Madrid là hai CLB bảo vệ thành công ngôi vương Champions League.

Đào Trần

