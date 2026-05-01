HLV Arteta gây tranh cãi

HLV Mikel Arteta trở thành tâm điểm tranh cãi trong trận chung kết Champions League đêm 30/5 khi Arsenal lựa chọn lối chơi thiên về phòng ngự trước PSG.

Ngay sau bàn thắng chóng vánh của Kai Havertz đầu hiệp một, nhiều chuyên gia và nhà báo châu Âu lên tiếng về cách tiếp cận thận trọng của đội bóng thành London. Dù Arsenal dẫn trước và tổ chức phòng ngự khá hiệu quả, chiến thuật của HLV Arteta vẫn gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Nhà báo Alvaro de Grado nhận định Arsenal tạo ra thử thách cực lớn cho PSG nhờ khả năng phòng ngự kín kẽ. Theo ông, đại diện nước Anh gần như không để lộ khoảng trống, thắng nhiều pha tranh chấp tay đôi và duy trì cường độ hoạt động cao.

Tuy nhiên, điểm hạn chế là Arsenal quá tập trung vào phòng ngự và gần như không gây được áp lực lên khung thành đối phương.

Trong khi đó, cây viết Adrian Blanco đánh giá Arsenal xây dựng một khối phòng ngự thấp rất kỷ luật. Đội bóng của Arteta luôn duy trì cự ly đội hình hợp lý, hỗ trợ lẫn nhau và khiến PSG gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

Theo nhà báo này, Arsenal giống như một "hòn đá tảng" mà PSG phải tìm cách phá vỡ.

Dù vậy, bình luận gây chú ý nhất đến từ chuyên gia Manolo Lama Guasch của đài COPE. Ông mỉa mai Arsenal bằng phát biểu: "Arsenal giống Getafe nhưng là phiên bản có nhiều tiền". Nhận xét này ám chỉ đội bóng của Arteta đang thi đấu với phong cách thực dụng và phòng ngự số đông, tương tự Getafe, CLB vốn nổi tiếng với lối đá khó chịu tại La Liga.

Hàng công PSG gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự của Arsenal và chỉ có thể gỡ hòa nhờ bàn thắng trên chấm phạt đền của Ousmane Dembele trong hiệp hai. Pha lập công này khiến Arsenal bỏ lỡ cơ hội giải quyết trận đấu trong 90 phút chính thức.

Khép lại trận chung kết Champions League, PSG giành chiến thắng sau loạt sút luân lưu với tỷ số 4-3. Trước đó, hai đội hòa nhau 1-1 trong thời gian chính thức và hiệp phụ.

