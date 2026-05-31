Bàn thắng của Havertz gây tranh cãi dữ dội

Tình huống dẫn đến pha mở tỷ số của Kai Havertz tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.

Tình huống bóng chạm tay của Trossard trước khi đến chân Havertz.

Đêm 30/5, Arsenal có khởi đầu như mơ trong trận chung kết Champions League khi Kai Havertz đưa đại diện nước Anh vượt lên dẫn trước chỉ sau 5 phút bóng lăn. Tuy nhiên, bàn thắng của tiền đạo người Đức lại đi kèm những tranh cãi không nhỏ.

Tình huống bắt nguồn từ pha phá bóng lỗi của Marquinhos bên phía PSG. Leandro Trossard áp sát và chặn được đường bóng trước khi trái bóng bật đến vị trí thuận lợi để Havertz thoát xuống, xâm nhập vùng cấm rồi dứt điểm hạ gục thủ môn Matvey Safonov.

Dù vậy, tâm điểm sau bàn thắng không hoàn toàn thuộc về Havertz. Nhiều cổ động viên PSG cho rằng Trossard đã để bóng chạm tay khi cản pha phá bóng của Marquinhos.

Trên mạng xã hội X, hàng loạt ý kiến phản ứng xuất hiện ngay sau khi Arsenal mở tỷ số. Một người bức xúc viết: "Cái quái gì vậy? Đó là một pha kiến tạo bằng tay của Trossard".

Người khác bình luận: "Tôi thấy họ bỏ qua luôn tình huống Trossard để bóng chạm tay". Trong khi một tài khoản lại không ngần ngại chỉ trích: "Nhìn pha kiến tạo bằng tay của Trossard kìa, đúng chất bàn thắng của Arsenal".

Tuy nhiên, các góc quay truyền hình cho thấy hai tay của Trossard được đặt khá sát người. Trọng tài chính cũng không nhận được tín hiệu từ tổ VAR để xem lại tình huống. Trận đấu được tiếp tục gần như ngay lập tức sau khi bàn thắng được xác nhận.

Quyết định sử dụng Havertz đá chính của HLV Mikel Arteta thay vì Viktor Gyokeres đã phát huy hiệu quả tức thì. Dù bàn thắng còn gây tranh luận, Arsenal vẫn có được lợi thế quan trọng trong trận đấu lớn nhất mùa giải.

Các huyền thoại ủng hộ ai tại chung kết Champions League 2025/26? Xavi, David Silva, Yaya Toure, Roberto Carlos và nhiều huyền thoại khác đều đưa ra những dự đoán thú vị cho trận đối đầu giữa PSG và Arsenal đêm 30/5.