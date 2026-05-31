Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bàn thắng của Havertz gây tranh cãi dữ dội

  • Chủ nhật, 31/5/2026 06:28 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Tình huống dẫn đến pha mở tỷ số của Kai Havertz tạo nên làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội.

Arsenal anh 1

Tình huống bóng chạm tay của Trossard trước khi đến chân Havertz.

Đêm 30/5, Arsenal có khởi đầu như mơ trong trận chung kết Champions League khi Kai Havertz đưa đại diện nước Anh vượt lên dẫn trước chỉ sau 5 phút bóng lăn. Tuy nhiên, bàn thắng của tiền đạo người Đức lại đi kèm những tranh cãi không nhỏ.

Tình huống bắt nguồn từ pha phá bóng lỗi của Marquinhos bên phía PSG. Leandro Trossard áp sát và chặn được đường bóng trước khi trái bóng bật đến vị trí thuận lợi để Havertz thoát xuống, xâm nhập vùng cấm rồi dứt điểm hạ gục thủ môn Matvey Safonov.

Dù vậy, tâm điểm sau bàn thắng không hoàn toàn thuộc về Havertz. Nhiều cổ động viên PSG cho rằng Trossard đã để bóng chạm tay khi cản pha phá bóng của Marquinhos.

Trên mạng xã hội X, hàng loạt ý kiến phản ứng xuất hiện ngay sau khi Arsenal mở tỷ số. Một người bức xúc viết: "Cái quái gì vậy? Đó là một pha kiến tạo bằng tay của Trossard".

Người khác bình luận: "Tôi thấy họ bỏ qua luôn tình huống Trossard để bóng chạm tay". Trong khi một tài khoản lại không ngần ngại chỉ trích: "Nhìn pha kiến tạo bằng tay của Trossard kìa, đúng chất bàn thắng của Arsenal".

Tuy nhiên, các góc quay truyền hình cho thấy hai tay của Trossard được đặt khá sát người. Trọng tài chính cũng không nhận được tín hiệu từ tổ VAR để xem lại tình huống. Trận đấu được tiếp tục gần như ngay lập tức sau khi bàn thắng được xác nhận.

Quyết định sử dụng Havertz đá chính của HLV Mikel Arteta thay vì Viktor Gyokeres đã phát huy hiệu quả tức thì. Dù bàn thắng còn gây tranh luận, Arsenal vẫn có được lợi thế quan trọng trong trận đấu lớn nhất mùa giải.

'Lời nguyền' Champions League hết ứng nghiệm

Chiến thắng của PSG trước Arsenal trên chấm luân lưu khiến "lời nguyền" ở các trận chung kết Champions League không còn ứng nghiệm.

5 giờ trước

HLV Arteta gây tranh cãi

HLV Mikel Arteta trở thành tâm điểm tranh cãi trong trận chung kết Champions League đêm 30/5 khi Arsenal lựa chọn lối chơi thiên về phòng ngự trước PSG.

5 giờ trước

Lý do Arsenal mất quả phạt góc cuối hiệp 1 chung kết Champions League

Trọng tài Daniel Siebert gây tranh cãi khi thổi còi hết hiệp một lúc Arsenal sắp đá phạt góc tối 30/5.

7 giờ trước

Các huyền thoại ủng hộ ai tại chung kết Champions League 2025/26? Xavi, David Silva, Yaya Toure, Roberto Carlos và nhiều huyền thoại khác đều đưa ra những dự đoán thú vị cho trận đối đầu giữa PSG và Arsenal đêm 30/5.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Arsenal Kai Havertz Matvey Safonov Marquinhos Leandro Trossard Champions League PSG

    Đọc tiếp

    Bao loan sau chung ket Champions League hinh anh

    Bạo loạn sau chung kết Champions League

    48 phút trước 06:30 31/5/2026

    0

    Paris rúng động vì bạo loạn kinh hoàng và hàng loạt lệnh bắt giữ ngay sau chiến thắng của PSG tại chung kết Champions League.

    CDV Arsenal oa khoc sau khi thua PSG hinh anh

    CĐV Arsenal oà khóc sau khi thua PSG

    49 phút trước 06:29 31/5/2026

    0

    Đêm 30/5, trận thua của Arsenal trước Paris Saint Germain ở chung kết Champions League khiến đa số người hâm mộ của "Pháo thủ" không thể kiềm chế cảm xúc.

    Chelsea mia mai Arsenal sau khi thua PSG hinh anh

    Chelsea mỉa mai Arsenal sau khi thua PSG

    49 phút trước 06:29 31/5/2026

    0

    Đêm 30/5, chỉ ít phút sau khi Arsenal thất bại trước Paris Saint Germain ở chung kết Champions League, Chelsea lập tức đăng tải thông điệp đầy ẩn ý trên mạng xã hội.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý