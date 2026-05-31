Chelsea mỉa mai Arsenal sau khi thua PSG

Đêm 30/5, chỉ ít phút sau khi Arsenal thất bại trước Paris Saint Germain ở chung kết Champions League, Chelsea lập tức đăng tải thông điệp đầy ẩn ý trên mạng xã hội.

Bài đăng trên Instagram của Chelsea ngay sau khi Arsenal thua chung kết Champions League 2025/26.

Arsenal thêm một lần lỡ hẹn với chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử khi thất bại trước PSG trên chấm luân lưu ở Budapest. Và ngay sau trận đấu, Chelsea nhanh chóng trở thành đội bóng đầu tiên "xát muối" vào nỗi đau của đối thủ cùng thành phố.

Trong lúc người hâm mộ Arsenal còn chưa kịp nguôi ngoai nỗi thất vọng, Chelsea đã đăng tải một bài quảng bá tour tham quan sân Stamford Bridge trên Instagram. Điều khiến bài đăng gây chú ý nằm ở dòng giới thiệu: "Hãy đến thăm Ngôi nhà của những danh hiệu tại London".

Thông điệp này nhanh chóng được nhiều người xem là lời châm chọc nhắm thẳng vào Arsenal. Chelsea còn đính kèm hình ảnh chiếc cúp Champions League năm 2012 cùng danh hiệu Club World Cup giành được mùa hè năm ngoái như một cách khẳng định vị thế của mình.

Sự đối lập càng trở nên rõ nét khi Chelsea vừa trải qua mùa giải đáng quên. Đội bóng áo xanh chỉ cán đích ở vị trí thứ 9 Premier League và không giành quyền tham dự cúp châu Âu mùa tới.

Dù vậy, trong cuộc tranh luận về thành tích lịch sử, Chelsea vẫn sở hữu hai chức vô địch Champions League, trong khi Arsenal tiếp tục chờ đợi lần đầu bước lên đỉnh đấu trường danh giá nhất châu Âu.

Trận chung kết khởi đầu thuận lợi cho Arsenal khi Kai Havertz mở tỷ số từ rất sớm. Tuy nhiên, PSG vùng lên trong hiệp hai và gỡ hòa nhờ quả phạt đền thành công của Ousmane Dembele sau tình huống Khvicha Kvaratskhelia bị phạm lỗi trong vùng cấm.

Hai đội bất phân thắng bại sau 120 phút thi đấu trước khi bước vào loạt luân lưu cân não. Eberechi Eze đá hỏng một lượt sút quan trọng, trong khi Gabriel Magalhaes đưa bóng vọt xà ở thời khắc quyết định, khiến Arsenal gục ngã ngay trước ngưỡng cửa lịch sử.

