Arsenal trả giá vì triết lý của Arteta

Sự thận trọng từng giúp Arsenal vô địch Premier League lại trở thành sợi dây trói chân họ ở trận đấu lớn nhất mùa giải.

Arsenal bước vào chung kết Champions League 2025/26 với tư cách nhà vô địch Premier League và niềm tin rằng đây là thời khắc lịch sử để chạm tay vào chiếc cúp châu Âu đầu tiên. Thế nhưng sau 120 phút và loạt luân lưu định mệnh trước PSG, điều còn đọng lại không chỉ là nỗi tiếc nuối của "Pháo thủ", mà còn là những câu hỏi dành cho Mikel Arteta.

Arsenal khởi đầu trận chung kết không thể tuyệt vời hơn với bàn thắng sớm của Kai Havertz.

Đây là trận đấu mà Arsenal ghi bàn trước. Kai Havertz tận dụng tình huống pressing tầm cao để mở tỷ số ngay từ những phút đầu. Kịch bản lý tưởng cho một đội bóng vốn rất giỏi kiểm soát thế trận. Nhưng cũng từ khoảnh khắc ấy, Arsenal bắt đầu lùi lại.

Cái giá của sự thận trọng

Arteta không phải mẫu huấn luyện viên thích đánh cược. Trong suốt mùa giải, ông xây dựng Arsenal thành một cỗ máy thực dụng hơn nhiều so với hình ảnh lãng mạn những năm trước.

Đó là nền tảng giúp đội bóng thành London vượt qua cuộc đua đường dài tại Premier League. Tuy nhiên, chung kết Champions League không phải một cuộc đua kéo dài 38 vòng đấu.

Sau bàn mở tỷ số, Arsenal chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho PSG. Họ hạ thấp đội hình, thu hẹp không gian và chờ đợi cơ hội phản công.

Trong hiệp một, kế hoạch ấy phát huy hiệu quả. Vitinha bị phong tỏa, PSG cầm bóng nhiều nhưng không tạo được áp lực thực sự lên khung thành David Raya.

Vấn đề nằm ở chỗ Arsenal phải duy trì trạng thái ấy quá lâu. Khi đối thủ sở hữu bóng hơn 70% thời lượng trận đấu, việc liên tục phòng ngự sẽ bào mòn thể lực lẫn sự tập trung.

Arteta đã quá thận trọng.

Đó là điều xảy ra sau giờ nghỉ. PSG bắt đầu tìm được khoảng trống ở hành lang trái. Khvicha Kvaratskhelia liên tục khuấy đảo hàng thủ Arsenal trước khi mang về quả phạt đền giúp Ousmane Dembele gỡ hòa.

PSG thắng bằng cách của nhà vô địch

Điều đáng nói là sau bàn thua, Arsenal vẫn không thay đổi đáng kể cách tiếp cận. Họ tiếp tục chơi dè dặt trong khi PSG ngày càng tự tin.

Kvaratskhelia đưa bóng dội cột rồi PSG tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm. Nếu may mắn hơn, đội bóng của Luis Enrique hoàn toàn có thể kết thúc trận đấu trước khi bước vào hiệp phụ.

Arteta sau đó thực hiện hàng loạt điều chỉnh nhân sự gây tranh cãi. Ông thay gần như toàn bộ nhóm tấn công, tung Viktor Gyokeres vào sân nhưng không tạo được sự kết nối rõ ràng với phần còn lại. Khi trận đấu bước sang loạt luân lưu, Arsenal thậm chí thiếu những chuyên gia đá phạt đền đáng tin cậy.

Arsenal thất bại trong chính sự lựa chọn của mình.

Ở chiều ngược lại, PSG thể hiện hình ảnh của một tập thể giàu kinh nghiệm hơn. Họ kiên nhẫn, kiểm soát cảm xúc và duy trì cường độ chơi bóng trong suốt trận đấu. Không phải ngẫu nhiên đội bóng Pháp là nhà đương kim vô địch châu Âu.

Arsenal không thua vì một sai lầm cá nhân hay một khoảnh khắc thiếu may mắn, mà bởi lựa chọn chiến thuật.

Arteta xây dựng một Arsenal trưởng thành, bản lĩnh và hiệu quả hơn. Nhưng ở Budapest, chính sự thận trọng từng giúp ông vô địch nước Anh lại trở thành rào cản trên con đường chinh phục châu Âu.

Một trận chung kết luôn được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Lần này, PSG dũng cảm hơn Arsenal, quan trọng là điều đó đến đúng những thời điểm quan trọng nhất.

Nước mắt Arsenal ở Budapest Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước PSG sau 120 phút hòa 1-1 khiến giấc mơ Champions League của Arsenal tan vỡ. Nhiều cầu thủ không giấu được nước mắt sau trận đấu.

