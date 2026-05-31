Henry chỉ trích quyết định đá phạt đền của Arsenal

Huyền thoại Thierry Henry đặt dấu hỏi về quyết định để Gabriel thực hiện quả luân lưu thứ năm của Arsenal trong trận chung kết Champions League gặp PSG rạng sáng 31/5.

Gabriel sút hỏng quả phạt đền quyết định. Ảnh: Reuters.

Đội bóng thành London thất bại 3-4 trên chấm luân lưu sau khi hòa PSG 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức. Bước ngoặt đến khi Gabriel thực hiện không thành công lượt sút quyết định, qua đó giúp đại diện nước Pháp bảo vệ thành công ngôi vương châu Âu.

Phát biểu trên kênh CBS Sports sau trận đấu, Henry thừa nhận bất ngờ khi trung vệ người Brazil được giao trọng trách thực hiện quả đá cuối cùng. Dù vậy, cựu tiền đạo Arsenal vẫn dành sự tôn trọng cho học trò của HLV Mikel Arteta.

"Tôi luôn tôn trọng bất kỳ ai dám bước lên thực hiện một quả phạt đền. Tôi không biết vì sao Gabriel lại là người đá quả thứ năm, cũng không rõ quyết định đó được đưa ra như thế nào. Nhưng cậu ấy đã nhận trách nhiệm và không hề trốn tránh", Henry chia sẻ.

Cựu danh thủ người Pháp cũng nhấn mạnh Gabriel đã có một mùa giải xuất sắc và chơi rất tốt trong trận chung kết, dù cuối cùng lại trở thành người mắc sai lầm ở thời khắc quyết định.

Sau trận đấu, HLV Mikel Arteta lên tiếng giải thích rằng chính Gabriel là người chủ động xin thực hiện quả đá thứ năm. Chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định Arsenal đã chuẩn bị kỹ cho kịch bản luân lưu, nhưng kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào khả năng thực hiện của các cầu thủ trên sân.

Arteta cũng bảo vệ các học trò khi cho rằng thất bại đến từ việc Arsenal không đạt được độ chính xác cần thiết trong loạt sút luân lưu cân não. Đồng thời, ông dành lời khen cho PSG và HLV Luis Enrique, đội bóng mà ông đánh giá là mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

