Truyền thông thế giới ngả mũ trước Enrique

Sự thống trị của Paris Saint Germain sau chức vô địch Champions League thứ hai liên tiếp khiến truyền thông quốc tế đồng loạt ca ngợi Luis Enrique.

HLV Luis Enrique giành chức vô địch Champions League thứ ba trong sự nghiệp.

Đêm 30/5, sau tiếng còi mãn cuộc tại Budapest, không chỉ PSG được nhắc đến như nhà vua mới của bóng đá châu Âu. Nhân vật xuất hiện dày đặc trên các mặt báo quốc tế là Luis Enrique, người vừa giành chức vô địch Champions League thứ ba trong sự nghiệp và đưa PSG vào hàng ngũ những đội bóng hiếm hoi bảo vệ thành công ngôi vương.

Từ Đức, Anh, Pháp đến Italy hay Argentina, truyền thông đồng loạt dành những mỹ từ cho chiến lược gia người Tây Ban Nha.

CBS Sports đưa ra nhận định mạnh mẽ nhất khi cho rằng Luis Enrique hiện là HLV số một của bóng đá thế giới. “Sau khi Pep Guardiola rời Manchester City, có đầy đủ cơ sở để khẳng định Luis Enrique là HLV xuất sắc nhất hiện nay”, CBS viết.

Thậm chí, hãng truyền thông Mỹ còn cho rằng nếu PSG tiếp tục duy trì tốc độ phát triển hiện tại, Enrique hoàn toàn có thể được xếp vào cuộc tranh luận về vị trí HLV vĩ đại nhất lịch sử.

Tờ Bild tập trung vào tương lai của PSG sau chức vô địch. Theo tờ báo Đức, với độ tuổi trung bình dưới 24 của đội hình chính, PSG sở hữu nền tảng lý tưởng để tiếp tục thống trị Champions League trong nhiều mùa giải tới.

Các tờ báo đều tin PSG sẽ còn thống trị thêm nhiều năm nữa.

La Gazzetta dello Sport của Italy cho rằng PSG hiện tại là phiên bản phản chiếu hoàn hảo của Luis Enrique. “Ông tạo ra một đội bóng theo đúng hình ảnh và triết lý của mình. PSG là đội mạnh nhất châu Âu và hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch”, tờ báo này nhận định.

Tại Pháp, L’Equipe nhấn mạnh việc Luis Enrique gia nhập nhóm HLV huyền thoại từng giành ít nhất ba Champions League, bên cạnh Pep Guardiola, Zinedine Zidane và Bob Paisley.

Trong khi đó, Le Parisien gọi thành công của PSG là “thiên tài thuần tuý”, đồng thời khẳng định Luis Enrique cùng các học trò đã ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Pháp lẫn thế giới.

Từ Nam Mỹ, tờ Olé của Argentina mô tả PSG là “đội bóng của một thời đại”, cho rằng không còn bất kỳ nghi ngờ nào về vị thế của họ sau hai chức vô địch liên tiếp.

BBC cũng đưa ra thống kê đáng chú ý khi PSG đã giành tới 8 trong 10 danh hiệu có thể tranh chấp trong hai mùa giải gần nhất.

Những lời ca ngợi từ khắp thế giới cho thấy chiến thắng trước Arsenal không chỉ giúp PSG bảo vệ thành công ngôi vương Champions League. Nó còn đưa Luis Enrique lên vị thế của một trong những HLV vĩ đại nhất thế hệ hiện tại, đồng thời mở ra viễn cảnh về một triều đại mới tại bóng đá châu Âu.

