Cái kết trớ trêu của cuộc cách mạng Qatar tại PSG

Hai chức vô địch Champions League biến PSG từ tham vọng đầy tranh cãi thành một quyền lực được thừa nhận.

Paris mở hội khi PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Sáu nghìn ngày sau khi tiếp quản PSG, người Qatar không chỉ mang về những chiếc cúp Champions League mà còn biến đội bóng thủ đô Paris thành một trong những thương hiệu quyền lực nhất của bóng đá thế giới.

Từ đội bóng giàu tham vọng đến thế lực của châu Âu

Năm 2011, khi Qatar Sports Investments mua lại PSG với mức giá được cho là từ 70 đến 100 triệu USD , đội bóng thủ đô nước Pháp vẫn còn cách rất xa nhóm tinh hoa của bóng đá châu Âu. PSG khi đó là một CLB có truyền thống, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhưng chưa đủ sức cạnh tranh với những tên tuổi lớn như Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich hay Manchester United.

Người Qatar đến Paris với một kế hoạch rõ ràng. Họ không muốn xây dựng một đội bóng chỉ đủ sức thống trị Ligue 1. Mục tiêu là đưa PSG trở thành thương hiệu thể thao toàn cầu và chinh phục Champions League, chiếc cúp mà bóng đá Pháp đã chờ đợi quá lâu.

Những bản hợp đồng lớn nhanh chóng xuất hiện. Javier Pastore là tuyên bố đầu tiên của kỷ nguyên mới. Sau đó lần lượt là Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic và David Beckham. PSG từ một đội bóng nhiều tiềm năng trở thành thế lực áp đảo tại Ligue 1, với chức vô địch quốc gia năm 2013 mở đầu cho giai đoạn thống trị kéo dài suốt hơn một thập kỷ.

Tuy nhiên, thành công ở giải quốc nội chưa bao giờ đủ để làm hài lòng giới chủ Qatar. Mỗi mùa hè trôi qua, PSG lại tiếp tục đầu tư với hy vọng thu hẹp khoảng cách với những ông lớn châu Âu. Cao trào đến vào năm 2017 khi Neymar gia nhập đội bóng với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 222 triệu euro. Không lâu sau đó, Kylian Mbappe cũng cập bến Paris trong thương vụ có giá trị khoảng 180 triệu euro.

Sau nhiều năm theo đuổi các siêu sao đắt giá nhất thế giới, PSG chỉ thực sự chạm tới đỉnh cao châu Âu khi trở lại với giá trị của một tập thể.

Trên lý thuyết, PSG sở hữu đội hình mà bất kỳ CLB nào cũng phải ghen tị. Trên thực tế, Champions League vẫn liên tục lẩn tránh họ.

Người hâm mộ đội bóng thủ đô chưa bao giờ quên thất bại trước Barcelona năm 2017. Sau chiến thắng 4-0 ở lượt đi, PSG bất ngờ thua 1-6 tại Camp Nou trong một trong những màn lội ngược dòng nổi tiếng nhất lịch sử giải đấu. Hai năm sau, họ tiếp tục gục ngã trước Manchester United dù đã giành lợi thế lớn từ lượt đi.

Những cú ngã ấy khiến PSG trở thành biểu tượng của sự dang dở. Họ có tiền bạc, có ngôi sao và có sức hút toàn cầu, nhưng vẫn thiếu bản lĩnh để bước lên đỉnh cao châu Âu.

Khi chiếc cúp đến theo cách không ai ngờ nhất

Điều thú vị nhất trong hành trình của PSG nằm ở chính thời điểm họ hoàn thành giấc mơ.

Suốt nhiều năm, đội bóng thủ đô được xây dựng quanh những siêu sao đắt giá nhất thế giới. Neymar, Mbappe rồi Lionel Messi lần lượt xuất hiện với kỳ vọng đưa PSG lên ngôi vô địch Champions League. Thế nhưng những cái tên ấy đều ra đi mà chưa thể hoàn thành nhiệm vụ.

Trớ trêu thay, chiếc cúp mà người Qatar chờ đợi suốt hơn một thập kỷ lại xuất hiện khi PSG không còn sở hữu những biểu tượng lớn nhất của bóng đá thế giới. Chẳng có Mbappe, Neymar hay Lionel Messi.

Nhìn vào PSG lúc này, đó là tập thể cân bằng hơn, gắn kết hơn và vận hành như một khối thống nhất. CLB không còn phụ thuộc vào hào quang của một vài cá nhân mà dựa trên sức mạnh của cả hệ thống.

Hai mùa gần đây, trên hành trình lên ngôi, PSG lần lượt vượt qua Liverpool, Aston Villa, Chelsea, Bayern Munich và Arsenal. Đó là chuỗi trận cho thấy đội bóng nước Pháp trưởng thành hơn rất nhiều so với hình ảnh mong manh từng xuất hiện trong những năm trước.

PSG không còn là dự án đang trên đường hoàn thiện, mà đã trở thành một trong những quyền lực lớn nhất của bóng đá hiện đại.

Chức vô địch Champions League đầu tiên khép lại hành trình kéo dài 14 năm kể từ ngày Qatar đặt chân đến Paris. Và giờ đây, PSG sở hữu danh hiệu thứ hai để khẳng định rằng thành công ấy không còn là hiện tượng nhất thời.

Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy tác động của Qatar vượt xa những gì diễn ra trên sân cỏ. PSG hiện được định giá hơn 5 tỷ USD , tạo ra hơn 800 triệu euro doanh thu mỗi năm và trở thành một trong những thương hiệu thể thao có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Câu lạc bộ cũng được cho là đã mang lại nguồn lợi kinh tế khổng lồ cho nước Pháp kể từ khi đổi chủ.

Nếu trước đây khách du lịch đến Paris thường tìm mua những sản phẩm gắn liền với các thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton hay Chanel, thì ngày nay áo đấu PSG cũng trở thành một biểu tượng quen thuộc của thành phố.

Đó có lẽ là thành công lớn nhất của dự án Qatar. Họ không chỉ xây dựng một đội bóng biết chiến thắng, mà còn tạo ra một thương hiệu đủ sức đại diện cho Paris trên sân khấu toàn cầu.

Sau 15 năm đầu tư, những gì từng bị xem là tham vọng quá mức giờ đã trở thành hiện thực. PSG không còn là dự án đang trên đường hoàn thiện, mà đã trở thành một trong những quyền lực lớn nhất của bóng đá hiện đại.