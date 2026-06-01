Man City chốt mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu

  • Thứ hai, 1/6/2026 11:09 (GMT+7)
Manchester City xác định Elliot Anderson là mục tiêu chuyển nhượng số một để tái thiết hàng tiền vệ sau kỷ nguyên Pep Guardiola.

Sự cấp thiết của thương vụ này được thể hiện qua việc Man City muốn hoàn tất mọi thủ tục trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Ngoài Anderson, Tonali cũng là phương án đang được cân nhắc để gia cố tuyến giữa, nơi mà tương lai của Rodri, Mateo Kovacic và Nico Gonzalez vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Ở chiều ngược lại, bộ đôi hậu vệ Josko Gvardiol và Ruben Dias được cho là đang cân nhắc nghiêm túc về tương lai tại Etihad. Với tuyển thủ Bồ Đào Nha, việc ít được ra sân gần đây cùng sự ra đi của người bạn thân Bernardo Silva tác động mạnh đến tâm lý của anh.

Trong khi đó, Gvardiol vẫn đang nỗ lực tìm lại phong độ sau chấn thương gãy chân nghiêm trọng hồi đầu năm. Bayern Munich là đội đang dành sự quan tâm cho tuyển thủ Croatia.

Dù không muốn chia tay trụ cột, Man City vẫn giữ vững triết lý chuyển nhượng cứng rắn. "The Citizens" sẵn sàng lắng nghe mọi lời đề nghị nếu cầu thủ không còn mặn mà gắn bó.

Bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu Dias hay Gvardiol đều sẽ phải chi ra một khoản phí chuyển nhượng khổng lồ. Một mùa hè đầy biến động đang chờ đợi nửa xanh thành Manchester, nơi những biểu tượng cũ có thể ra đi để nhường chỗ cho nhóm tân binh trẻ trung và khát khao hơn.

Huy Trưởng

