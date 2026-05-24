MU tăng tốc thương vụ Elliot Anderson

Manchester United đang đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ Elliot Anderson nhằm sớm hoàn tất thương vụ trước khi World Cup 2026 khởi tranh vào tháng 6.

Anderson khó lòng từ chối sự hấp dẫn từ MU.

Theo Graeme Bailey, ban lãnh đạo MU muốn chốt thỏa thuận trong thời gian ngắn nhất có thể để tránh cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường chuyển nhượng hè. “Quỷ đỏ” tin rằng nếu kéo dài đàm phán, mức độ quan tâm dành cho Anderson sẽ tăng mạnh sau World Cup 2026.

Tiền vệ người Anh được đánh giá cao nhờ khả năng hoạt động rộng, nguồn năng lượng dồi dào và sự linh hoạt trong cách chơi. Anderson có thể đảm nhiệm nhiều vai trò ở tuyến giữa, từ hỗ trợ phòng ngự cho tới tham gia triển khai bóng và pressing cường độ cao.

Trong bối cảnh MU cần làm mới hàng tiền vệ sau mùa giải nhiều biến động, Anderson nổi lên như phương án phù hợp với định hướng trẻ hóa đội hình của đội chủ sân Old Trafford. Ban huấn luyện được cho là đánh giá cao tinh thần thi đấu cùng khả năng thích nghi của cầu thủ này.

MU đang muốn sớm tạo lợi thế trên bàn đàm phán thay vì chờ tới giai đoạn thị trường bước vào cao điểm. Động thái quyết liệt của đội bóng thành Manchester cho thấy họ không muốn bỏ lỡ cơ hội sở hữu một trong những tiền vệ trẻ được chú ý nhất bóng đá Anh hiện tại.

Anderson hiện được định giá khoảng 58 triệu euro. Tại mùa giải 2025/26, Anderson có màn trình diễn hết sức ấn tượng không chỉ qua thông số 4 kiến tạo, 4 bàn thắng sau 35 ra sân tại Premier League 2025/26.

Tiền vệ người Anh nổi tiếng với lối chơi thông minh, khả năng tạo ra những đường chuyền sắc bén và thu hồi bóng xuất sắc, thứ ''Quỷ đỏ'' đang tìm kiếm khi Casemiro sẽ rời đội vào hè này.

Cái ôm đầy ẩn ý của Bruno Fernandes Bruno Fernandes đã thổ lộ điều gì đó vào tai Elliot Anderson sau trận đấu giữa MU và Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League 2025/26 - Anderson cũng là mục tiêu của MU.