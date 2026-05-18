Cơ hội MU chiêu mộ Anderson đã đến

HLV Vitor Pereira mới đây lên tiếng về tương lai của Elliot Anderson giữa lúc anh đang được hai đội bóng thành Manchester đang dành sự quan tâm đặc biệt.

Dù Forest để thua MU nhưng Anderson ghi điểm cực mạnh với 2 đường kiến tạo. Ảnh: Reuters.

Elliot Anderson tiếp tục trở thành tâm điểm sau màn trình diễn nổi bật trước MU tại Old Trafford tối 17/5.

Tiền vệ 23 tuổi kiến tạo cho cả Morato lẫn Morgan Gibbs-White ghi bàn, dù Nottingham Forest vẫn nhận thất bại 2-3 ở vòng áp chót Premier League.

Sau trận, HLV Vitor Pereira không phủ nhận khả năng Anderson rời Forest trong kỳ chuyển nhượng hè. Khi được hỏi về sự quan tâm từ MU và Man City, chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận tương lai của học trò vẫn đang bỏ ngỏ.

"Thị trường chuyển nhượng luôn rất khó lường và mọi chuyện đều có thể xảy ra", Pereira nói, “Điều tôi biết là CLB muốn giữ cậu ấy ở lại. Chúng tôi muốn giữ gần như toàn bộ đội hình hiện tại vì đây là tập thể có chất lượng và cá tính".

Theo truyền thông Anh, Anderson hiện nằm trong danh sách mục tiêu hàng đầu của MU ở kế hoạch tái thiết tuyến giữa mùa hè 2026. Man City cũng theo sát tuyển thủ Anh suốt nhiều tháng qua.

Forest được cho là hét giá lên tới 100 triệu bảng nhằm ngăn các ông lớn tiếp cận. Tuy nhiên, đây là con số chưa đủ sức làm khó MU lẫn Man City.

Pereira đánh giá rất cao tiềm năng của cựu cầu thủ Newcastle. Ông tin Anderson đủ khả năng vươn tới đẳng cấp hàng đầu châu Âu nếu tiếp tục hoàn thiện tư duy chiến thuật.

Màn trình diễn trước MU càng khiến giá trị của Anderson tăng mạnh. Tiền vệ người Anh liên tục tạo ra khác biệt bằng những đường chuyền mở biên và khả năng xử lý trong không gian hẹp.

Gary Neville sau trận cũng dành nhiều lời khen cho Anderson, cho rằng đây là mẫu tiền vệ hiện đại mà mọi đội bóng lớn đều cần.

Trong bối cảnh Casemiro sẽ rời Old Trafford vào cuối mùa, sự không chắc chắn trong phát biểu của HLV Pereira có thể là dấu hiệu để MU quyết tâm chiêu mộ Anderson.

Highlights MU 3-2 Nottingham Forest Tối 17/5, Manchester United đánh bại Nottingham Forest với tỷ số 3-2 ở vòng 37 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD