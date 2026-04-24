Man City vượt MU trong thương vụ 100 triệu bảng

Manchester City được cho là chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành Elliot Anderson, cái tên cũng nằm trong tầm ngắm của Manchester United và Arsenal.

Anderson là mục tiêu của hàng loạt ông lớn tại Premier League.

Manchester City đang tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng khi nhắm tới Elliot Anderson, tiền vệ nổi bật của Nottingham Forest và là mục tiêu của nhiều đội bóng lớn tại Premier League, nổi bật là Manchester United.

Theo Sky Sports, đội chủ sân Etihad hiện ở vị thế dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh với MU và Arsenal để có chữ ký của Anderson.

Tiền vệ người Anh năm nay 23 tuổi, là một trong những tiền vệ có bước tiến mạnh nhất Premier League kể từ khi rời Newcastle United để gia nhập Nottingham Forest với giá 35 triệu bảng vào hè 2024. Màn trình diễn ổn định giúp giá trị của anh tăng mạnh chỉ sau hai mùa giải.

Sự quan tâm từ Man City đến đúng thời điểm tuyến giữa của HLV Pep Guardiola chuẩn bị biến động lớn. Bernardo Silva sẽ rời CLB cuối mùa khi hết hợp đồng, trong khi tương lai của Mateo Kovacic và Nico Gonzalez vẫn chưa rõ ràng.

Anderson được đánh giá phù hợp với triết lý của Guardiola nhờ nền tảng thể lực dồi dào, khả năng tranh chấp mạnh và kéo bóng tốt. Mùa trước, anh ghi dấu ấn với số pha thắng tranh chấp thuộc nhóm cao nhất giải đấu với 270 lần, hơn gấp đôi Rodri (106 lần).

Nottingham Forest hiện không chịu sức ép phải bán người khi hợp đồng của Anderson còn thời hạn tới năm 2029. Điều đó đồng nghĩa Man City sẽ phải chi khoản phí lớn nếu muốn chốt nhanh thương vụ. Một số nguồn tin cho biết Forest có thể đòi tới 120 triệu bảng, dù thực tế khả năng dao động từ 80 đến 100 triệu bảng.

Ngoài Anderson, Man City cũng đang theo dõi nhiều mục tiêu khác ở cả hàng công lẫn hàng thủ. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh được xem là quân bài quan trọng trong kế hoạch làm mới đội hình hè này.

Nếu hoàn tất thương vụ, đây sẽ là cú đánh mạnh của Man City vào hai đối thủ trực tiếp tại Premier League, nhất là khi cuộc đua tại giải đấu hàng đầu xứ sương mù trở nên khó khăn hơn qua từng mùa.

