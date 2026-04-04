MU chốt thương vụ 100 triệu bảng trước World Cup

Cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Elliot Anderson (Nottingham Forest) hứa hẹn sẽ trở thành một trong những tâm điểm của kỳ chuyển nhượng hè này.

Anderson được săn đón. Ảnh: Reuters.

Theo Daily Mail, MU và Man City đều muốn hoàn tất thương vụ ngay sau khi mùa giải Premier League khép lại, nhằm tránh việc giá trị của Anderson tăng vọt sau World Cup 2026.

Hiện tại, Anderson vẫn còn hợp đồng đến năm 2029 và được định giá khoảng 100 triệu bảng, con số không hề nhỏ nhưng có thể còn tăng thêm nếu anh tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

Về phía MU, ban lãnh đạo đội bóng đang thay đổi chiến lược chuyển nhượng, ưu tiên hoàn tất sớm các mục tiêu thay vì kéo dài đàm phán như trước đây. Dưới thời Michael Carrick, “Quỷ đỏ” đã cho thấy xu hướng này khi sớm chốt các bản hợp đồng ngay từ đầu kỳ chuyển nhượng. Anderson được xem là mảnh ghép lý tưởng cho tuyến giữa, đặc biệt trong bối cảnh Casemiro nhiều khả năng sẽ rời Old Trafford.

Trong khi đó, Man City cũng theo dõi sát sao tình hình nhưng có thể chỉ thực sự nhập cuộc nếu Rodri không đạt trạng thái phong độ tốt nhất sau chấn thương. Đội chủ sân Etihad vẫn đang sở hữu lực lượng tuyến giữa hùng hậu, song họ không muốn bỏ lỡ một nhân tố giàu tiềm năng như Anderson.

Mùa giải này, tiền vệ 23 tuổi đã thi đấu ấn tượng với 41 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp 2 bàn thắng và 3 kiến tạo. Anh là nhân tố quan trọng giúp Nottingham Forest tiến vào tứ kết Europa League, dù đội bóng vẫn đang chật vật ở nhóm cuối bảng xếp hạng Premier League.

Với phong độ ổn định và tiềm năng phát triển lớn, Anderson đang trở thành mục tiêu hàng đầu, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh gay gắt giữa hai đội bóng thành Manchester.

Highlights Bournemouth 2-2 MU Rạng sang 21/3, Manchester United đánh mất lợi thế ở những phút cuối và chấp nhận chia điểm với Bournemouth ở vòng 31 Premier League.