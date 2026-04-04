Tương lai dự World Cup của Neymar đang đứng trước nguy cơ bị đe dọa nghiêm trọng.

Neymar đối diện án cấm thi đấu 12 trận. Ảnh: Reuters.

Ngôi sao của Santos có thể đối mặt án treo giò lên tới 12 trận vì những phát ngôn gây tranh cãi nhắm vào trọng tài.

Sự việc xảy ra sau chiến thắng 2-0 của Santos trước Clube do Remo tại giải VĐQG Brazil hôm 3/4. Dù đội nhà giành trọn 3 điểm, Neymar lại không hài lòng với công tác điều hành trận đấu của trọng tài Savio Pereira Sampaio. Tình huống tranh cãi đến ở cuối trận, khi anh bị phạm lỗi từ phía sau bởi Diego Hernandez nhưng lại chính là người nhận thẻ vàng sau khi phản ứng.

Đây là thẻ vàng thứ ba của Neymar chỉ sau bốn trận, đồng nghĩa anh sẽ bị treo giò ở cuộc đối đầu quan trọng với Flamengo. Tuy nhiên, rắc rối không dừng lại ở đó. Những phát biểu sau trận của cầu thủ 34 tuổi bị đánh giá là thiếu chuẩn mực, thậm chí có thể khiến anh phải nhận án phạt nặng hơn từ ban tổ chức.

Trong buổi phỏng vấn, Neymar không ngần ngại chỉ trích trọng tài Sampaio, cho rằng ông thiếu tôn trọng cầu thủ và cố tình trở thành tâm điểm của trận đấu. Cựu sao PSG cũng bày tỏ sự bức xúc khi liên tục bị phạm lỗi nhưng không được bảo vệ, đồng thời khẳng định việc trao đổi với trọng tài là “bất khả thi”.

Một tiền lệ đáng chú ý đã xảy ra hồi đầu năm, khi hậu vệ Gustavo Marques của Red Bull Bragantino bị treo giò 12 trận vì phát ngôn mang tính phân biệt giới tính nhằm vào một nữ trọng tài. Điều này làm dấy lên lo ngại Neymar cũng có thể đối mặt án phạt tương tự nếu bị xác định vi phạm quy tắc ứng xử.

Nguy cơ bị treo giò dài hạn càng khiến tình hình trở nên nghiêm trọng, nhất là trong bối cảnh Neymar đang nỗ lực tìm lại vị trí tại đội tuyển Brazil. Anh đã không ra sân cho ĐTQG kể từ tháng 10/2023 và cũng không được HLV Carlo Ancelotti triệu tập ở đợt tập trung gần nhất.

Ở tuổi 34, cơ hội tham dự World Cup 2026 của Neymar vốn đã mong manh do phong độ và chấn thương. Nếu án phạt nặng được áp dụng, giấc mơ World Cup của anh hoàn toàn có thể khép lại theo cách đầy tiếc nuối.

