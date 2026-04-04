Enzo Fernandez có thể rời Chelsea

Tương lai của Enzo Fernandez tại Chelsea trở nên bất định sau hàng loạt diễn biến căng thẳng, từ án kỷ luật nội bộ đến những bế tắc trong đàm phán hợp đồng.

Tiền vệ người Argentina bị CLB cấm thi đấu 2 trận sau những phát biểu gây tranh cãi. Anh công khai đặt dấu hỏi về quyết định chia tay HLV Enzo Maresca, đồng thời úp mở về tương lai và thừa nhận mong muốn được trải nghiệm cuộc sống tại Madrid. Điều này khiến ban lãnh đạo Chelsea không hài lòng và đưa ra án phạt nội bộ.

Người đại diện của Fernandez, Javier Pastore lên tiếng phản đối quyết định này. Ông cho rằng thân chủ của mình không đề cập đến việc rời Chelsea, mà chỉ trả lời một câu hỏi mang tính cá nhân về nơi muốn sinh sống trong tương lai. "Enzo là cầu thủ chuyên nghiệp, luôn tôn trọng quyết định của đội bóng, nhưng án phạt này là không công bằng", Pastore nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa 2 bên cũng rơi vào bế tắc. Dù còn ràng buộc với Chelsea đến năm 2032, Fernandez và người đại diện cho rằng mức đãi ngộ hiện tại chưa tương xứng với vai trò và năng lực của anh. Các cuộc thương thảo từ cuối năm ngoái đến nay chưa đạt được tiến triển đáng kể.

Pastore tiết lộ kế hoạch sẽ nối lại đàm phán sau World Cup 2026. Nếu không tìm được tiếng nói chung, Fernandez sẵn sàng "khám phá những lựa chọn khác" trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Căng thẳng gia tăng sau thất bại nặng nề trước Paris Saint-Germain tại Champions League. Chính Fernandez thừa nhận chưa thể chắc chắn về tương lai của mình.

Không chỉ riêng Fernandez, Marc Cucurella cũng từng bày tỏ lo ngại về định hướng phát triển của đội bóng, cho thấy nội bộ Chelsea đang tồn tại nhiều bất ổn.

Highlights Everton 3-0 Chelsea Rạng sáng 22/3 ở vòng 31 Premier League, Chelsea gây sốc khi để thua đội chủ nhà Everton với tỷ số đậm.

