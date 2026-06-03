Báo Indonesia: Tuyển Việt Nam luôn rất tệ sau mỗi lần vô địch

Tờ Kompas (Indonesia) cho rằng ĐT Việt Nam đang có thành tích kém cỏi tại ASEAN Cup, dù là đương kim vô địch.

“Việt Nam đang muốn chấm dứt thành tích kém cỏi của mình tại ASEAN Cup”, phóng viên Ahmad Yasin viết trong bài báo trên tờ Kompas mang tựa đề: “Việt Nam muốn phá vỡ thành tích tệ hại của mình tại ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup) 2026, nhưng Indonesia là đối thủ đáng gờm”.

“Việt Nam đang phải đối mặt với thử thách mới: Bảo vệ ngôi vô địch. Với họ, đây là điều được xem là khó khăn hơn nhiều so với lần đăng quang đầu tiên năm 2008. Trong lịch sử giải đấu, Việt Nam chưa từng đứng ở ngôi vị cao nhất hai năm liên tiếp”.

“Sau khi lên ngôi quán quân năm 2008, họ chỉ vào tới bán kết năm 2010. Điều tương tự xảy ra khi nhà vô địch năm 2018 bị loại năm 2021. Đây là cơ hội để HLV Kim Sang-sik giúp ĐT Việt Nam bảo vệ ngai vàng, điều họ làm rất tệ trong nhiều năm qua”.

Tại ASEAN Cup 2024, các "Chiến binh sao vàng" có lần thứ ba được nâng cúp sau khi thắng Thái Lan chung cuộc 5-3 nhờ các bàn thắng của Nguyễn Xuân Son (cú đúp ở lượt đi); Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Hai Long và pha phản lưới nhà của Pansa Hemviboon ở lượt về.

Việt Nam đang là đội tuyển có số lần vô địch nhiều thứ nhì trong lịch sử giải đấu, chỉ kém 6 lần của Thái Lan. Sau khi nhận huy chương vàng trên sân vận động Rajamangala (Thái Lan) hồi tháng 1/2025, thầy trò HLV Kim thi đấu 8 trận, gồm các trận giao hữu cũng như các trận thuộc bảng F vòng loại Asian Cup 2027 và thắng cả 8.

Theo bảng xếp hạng mới nhất vừa được FIFA công bố trong kỳ FIFA Days tháng 3/2026, tuyển Việt Nam chính thức trở lại top 100 thế giới với vị trí thứ 99. Cụ thể, thầy trò HLV Kim đạt 1.225,68 điểm, tăng 9 bậc và 36,17 điểm so với lần cập nhật gần nhất. Đáng chú ý, tuyển Việt Nam cũng được FIFA ghi nhận là đội tuyển có bước thăng tiến mạnh mẽ nhất trong đợt FIFA Days vừa qua.

ASEAN Cup 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 24/7 tới 26/8. Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Singapore, Indonesia, Campuchia cùng đội thắng trong trận play-off giữa Brunei và Timor-Leste.