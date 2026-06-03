Phan Văn Đức hết thời chưa?

Từng là một trong những cầu thủ giàu đột biến nhất của bóng đá Việt Nam, từng là ngôi sao của đội tuyển quốc gia, Phan Văn Đức giờ đây đang vật lộn để tìm lại chính mình.

Trên khía cạnh tập thể ở cấp độ CLB, Phan Văn Đức là một trong những cầu thủ thành công nhất Việt Nam từ năm 2023 đến nay, với 4 danh hiệu, trong đó có hai chức vô địch V.League (2023 và 2025/26), Cúp Quốc gia 2024/25 và Siêu cúp Quốc gia 2025; nhưng khía cạnh cá nhân là câu chuyện hoàn toàn khác.

Văn Đức chưa bao giờ trở lại với phong độ cao nhất từ khi gia nhập CLB Công an Hà Nội.

Bước ngoặt chấn thương

Chấn thương ngày 2/4/2023 là gáo nước lạnh thấu xương với sự nghiệp Văn Đức. Trong trận đấu giữa Khánh Hòa và CAHN tại Cúp Quốc gia, Đức “cọt” lần thứ hai đứt dây chằng rồi phải nghỉ thi đấu hơn 11 tháng. Phong độ của anh sa sút hoàn toàn sau ngày tồi tệ ấy.

Trước đó, chỉ trong một mùa 2022, cựu sao SLNA ghi 8 bàn. Phong độ rực sáng ấy là minh chứng cho đẳng cấp của Văn Đức, biến anh trở thành "cầu thủ Nghệ An hay nhất sau Văn Quyến, Công Vinh", đồng thời mở toang cánh cửa dẫn anh tới CLB Công an Hà Nội.

Nhưng 4 mùa V.League kế tiếp, tại đội bóng mới, Đức chỉ ghi 5 bàn.

Mùa vừa qua, dù hiệu suất được cải thiện, Văn Đức chỉ đóng vai trò dự bị tại CAHN. Theo Sofascore, số 20 chỉ đá chính vỏn vẹn 6 trên tổng số 25 trận của đội bóng ngành công an tính tới hết vòng 25 V.League 1 2025/26. Cả mùa, Văn Đức chỉ chơi 607 phút. Để tiện so sánh, người đàn em Nguyễn Đình Bắc đã chơi gần 2.000 phút ở V.League mùa này.

Alan Grafite, Leo Artur, Rogerio Alves, Lê Văn Đô, Đình Bắc ở hàng công, Stefan Mauk và Nguyễn Quang Hải ở tuyến giữa, quá nhiều đối thủ nặng ký, quá nhiều thử thách cho Văn Đức.

Còn ở ĐTQG, lần lên tuyển gần nhất của Văn Đức là tháng 9/2024. Hai năm qua, nhà vô địch AFF Cup 2024 nằm ngoài gần như mọi kế hoạch của đội tuyển. Khi HLV Kim Sang-sik có những Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Tài Lộc, Nguyễn Đình Bắc, cửa lên tuyển của Văn Đức càng hẹp.

Không còn nhiều thời gian, nhưng còn cơ hội

Chàng trai từng làm nức lòng bao người hâm mộ tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 giờ đã 30 tuổi, một cột mốc quan trọng trong cuộc đời người đàn ông và cũng là thời điểm nhiều ngôi sao bóng đá Việt bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp.

Tuy nhiên, người ta có cơ sở để tin vào Văn Đức sẽ trở lại. Bản hợp đồng gia hạn thêm 3 năm giữa ngôi sao sinh năm 1996 với CAHN hồi tháng 6/2025 là minh chứng cho điều đó.

Từ khi lên hạng năm 2023, với 4 danh hiệu và đang là nhà vô địch V.League, CAHN là CLB thành công, có tầm nhìn chiến lược, khả năng đầu tư. Họ không dại gì dùng ngân sách để giữ lại một cầu thủ không hiệu quả và trả lương cho cầu thủ đó thêm tới 3 mùa giải.

Việc đôi bên quyết định tiếp tục gắn bó cho thấy: CAHN vẫn cần Văn Đức, dù HLV Polking đã có nhiều ngôi sao trên hàng công. Đội bóng ngành công an tin Đức “Cọt” có thể tiếp tục thi đấu ở môi trường đỉnh cao và giàu tính cạnh tranh. Bản thân Văn Đức cũng đang vững tin vào khả năng trở lại của bản thân.

Màn trình diễn và phong độ của ngôi sao 30 tuổi thời gian tới vẫn là dấu hỏi, nhưng Văn Đức sẽ nỗ lực hết mình để trở về vị thế anh vốn thuộc về. “Ở mùa giải tới, mục tiêu lớn nhất của tôi là sẽ nỗ lực, cố gắng tập luyện thật tốt để cạnh tranh sòng phẳng một vị trí chính thức với các đồng đội. Tôi sẽ chứng minh năng lực của mình qua từng buổi tập để ghi điểm, từ đó có được sự tin tưởng của ban huấn luyện và được trao cơ hội ra sân cống hiến nhiều hơn cho đội bóng", cầu thủ 30 tuổi chia sẻ sau trận thắng 2-0 trước Đông Á Thanh Hóa tối 17/5.