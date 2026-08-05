MU chốt kế hoạch chuyển nhượng

MU thay đổi chiến lược sau khi chiêu mộ Andrey Santos và Youri Tielemans, chuyển trọng tâm sang tìm kiếm một hậu vệ trái thay vì bổ sung thêm tiền vệ.

Theo The Athletic, "Quỷ đỏ" ban đầu tính đến phương án bổ sung thêm một tiền vệ trung tâm nhằm hoàn thiện đội hình. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng của Mason Mount trong vai trò lùi sâu ở loạt trận giao hữu tiền mùa giải khiến kế hoạch thay đổi.

Hiện HLV Michael Carrick có trong tay 4 lựa chọn đáng tin cậy cho hai vị trí trung tâm gồm Youri Tielemans, Andrey Santos, Mount và Kobbie Mainoo. Ngoài ra, đội trưởng Bruno Fernandes cũng có thể chơi lùi sâu khi cần thiết, giúp MU không còn quá cấp bách trong việc tìm thêm nhân sự ở tuyến giữa.

Mainoo khép lại mùa giải trước với phong độ rất cao sau khi chiếm được suất đá chính dưới thời Carrick, thậm chí còn góp mặt trong danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026. Dù vậy, Mount khả năng sẽ được ưu tiên ở giai đoạn đầu mùa nhờ màn thể hiện nổi bật trong các trận giao hữu, còn Mainoo chưa hội quân trở lại.

Ở vị trí tiền vệ phòng ngự, Santos và Tielemans được xem là hai ứng viên cạnh tranh trực tiếp cho suất đá chính. Santos thi đấu xuyên suốt giai đoạn tiền mùa giải và được đánh giá có cơ hội ra sân ngay từ trận mở màn.

Với tuyến giữa khá chật chội, MU chuyển hướng sang vị trí hậu vệ trái, khu vực vốn tồn tại nhiều nỗi lo. Luke Shaw thường xuyên gặp vấn đề về thể lực, còn Patrick Dorgu hiện được Carrick sử dụng nhiều hơn ở vai trò chạy cánh thay vì hậu vệ.

Lewis Hall của Newcastle là mục tiêu hàng đầu, nhưng thương vụ này được đánh giá rất khó xảy ra khi "Chích chòe" không muốn tiếp tục bán thêm trụ cột sau hàng loạt biến động lực lượng. Trong bối cảnh đó, Antonee Robinson nổi lên như phương án khả thi hơn.

Hậu vệ người Mỹ sở hữu khả năng hỗ trợ tấn công tốt, thường xuyên dâng cao tạo đột biến nhưng vẫn đảm bảo sự chắc chắn trong phòng ngự. Fulham định giá Robinson khoảng 25 triệu bảng hồi tháng 3, song mức phí hiện có thể tăng lên 30-35 triệu bảng.