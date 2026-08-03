Ẩu đả dữ dội sau trận U16 MU thắng Sunderland

Hôm 1/8, trận bán kết giải giao hữu SuperCupNI dành cho lứa U16 giữa MU và Sunderland khép lại trong hỗn loạn khi cầu thủ hai đội lao vào ẩu đả sau tiếng còi mãn cuộc.

Khoảnh khắc ẩu đả giữa cầu thủ trẻ MU và Sunderland.

Cuộc đối đầu diễn ra tại Ballymoney (Bắc Ireland) kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về MU. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Manu Soares với cú vô-lê đẹp mắt sau đường kiến tạo của Jaice Fore, giúp "Quỷ đỏ" giành vé vào chung kết.

Tuy nhiên, trận đấu nhanh chóng bị lu mờ bởi màn xô xát dữ dội giữa các cầu thủ trẻ hai đội. Vụ việc bắt nguồn từ tình huống một tài năng trẻ Sunderland đá vào cầu thủ MU khi đối phương ngã xuống sân sau trận đấu. Hành động khiến căng thẳng bùng phát và nhanh chóng leo thang.

Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cầu thủ hai đội liên tục xô đẩy, túm áo và lao vào đánh nhau. Đỉnh điểm là một cầu thủ MU tung cú đấm về phía đối thủ, khiến cả hai cùng ngã xuống sân.

Chứng kiến tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, các đồng đội và thành viên ban tổ chức lập tức lao vào can ngăn, trong khi các trọng tài cùng nhân viên điều hành gặp nhiều khó khăn để vãn hồi trật tự.

Sau vài phút hỗn loạn, căng thẳng mới dần được kiểm soát và cầu thủ hai đội rời sân trở về phòng thay đồ. Theo những hình ảnh được ghi lại, không có bất kỳ thẻ phạt nào được trọng tài rút ra sau vụ việc.

Bỏ lại sự cố đáng tiếc, U16 MU hoàn tất hành trình ấn tượng tại SuperCupNI. Ở chung kết, đội bóng trẻ thành Manchester hòa Tigres 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức trước khi giành chiến thắng trên chấm luân lưu.