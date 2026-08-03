Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Ẩu đả dữ dội sau trận U16 MU thắng Sunderland

  • Thứ hai, 3/8/2026 06:02 (GMT+7)
  • 54 phút trước

Hôm 1/8, trận bán kết giải giao hữu SuperCupNI dành cho lứa U16 giữa MU và Sunderland khép lại trong hỗn loạn khi cầu thủ hai đội lao vào ẩu đả sau tiếng còi mãn cuộc.

Khoảnh khắc ẩu đả giữa cầu thủ trẻ MU và Sunderland.

Cuộc đối đầu diễn ra tại Ballymoney (Bắc Ireland) kết thúc với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về MU. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Manu Soares với cú vô-lê đẹp mắt sau đường kiến tạo của Jaice Fore, giúp "Quỷ đỏ" giành vé vào chung kết.

Tuy nhiên, trận đấu nhanh chóng bị lu mờ bởi màn xô xát dữ dội giữa các cầu thủ trẻ hai đội. Vụ việc bắt nguồn từ tình huống một tài năng trẻ Sunderland đá vào cầu thủ MU khi đối phương ngã xuống sân sau trận đấu. Hành động khiến căng thẳng bùng phát và nhanh chóng leo thang.

Những đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cầu thủ hai đội liên tục xô đẩy, túm áo và lao vào đánh nhau. Đỉnh điểm là một cầu thủ MU tung cú đấm về phía đối thủ, khiến cả hai cùng ngã xuống sân.

Chứng kiến tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, các đồng đội và thành viên ban tổ chức lập tức lao vào can ngăn, trong khi các trọng tài cùng nhân viên điều hành gặp nhiều khó khăn để vãn hồi trật tự.

Sau vài phút hỗn loạn, căng thẳng mới dần được kiểm soát và cầu thủ hai đội rời sân trở về phòng thay đồ. Theo những hình ảnh được ghi lại, không có bất kỳ thẻ phạt nào được trọng tài rút ra sau vụ việc.

Bỏ lại sự cố đáng tiếc, U16 MU hoàn tất hành trình ấn tượng tại SuperCupNI. Ở chung kết, đội bóng trẻ thành Manchester hòa Tigres 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức trước khi giành chiến thắng trên chấm luân lưu.

Lời nhắc về đẳng cấp của Mbeumo

Bryan Mbeumo chứng minh giá trị trong màu áo MU khi tỏa sáng ở vai trò trung phong.

20 giờ trước

Quyết định tàn nhẫn của Carrick

Joshua Zirkzee bị HLV Michael Carrick đẩy lên ghế dự bị, làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của tiền đạo người Hà Lan tại MU.

21 giờ trước

MU thắng ngược Atletico Madrid

Tối 1/8, MU tạo nên màn ngược dòng ấn tượng khi đánh bại Atletico Madrid với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu diễn ra tại Stockholm (Thụy Điển).

33:1985 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

MU MU

    Đọc tiếp

    Viễn cảnh Trung Quốc đăng cai World Cup 2042

    Viễn cảnh Trung Quốc đăng cai World Cup 2042

    15 phút trước 06:41 3/8/2026

    0

    Cựu danh thủ Christian Vieri tin rằng Trung Quốc sẽ sớm trở thành chủ nhà của World Cup nhờ quy mô thị trường, dân số và hệ thống sân vận động hiện đại.

    Chủ tịch FIFA lại thổi bùng tranh cãi

    Chủ tịch FIFA lại thổi bùng tranh cãi

    32 phút trước 06:24 3/8/2026

    0

    Ít ngày sau khi hủy kế hoạch bán quyền thương mại World Cup, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục hứng làn sóng chỉ trích vì đăng video kêu gọi "đoàn kết thế giới".

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý