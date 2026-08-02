Quyết định tàn nhẫn của Carrick

Joshua Zirkzee bị HLV Michael Carrick đẩy lên ghế dự bị, làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của tiền đạo người Hà Lan tại MU.

Carrick ra quyết định phũ phàng với Zirkzee.

Hôm 1/8, MU tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng ở giai đoạn tiền mùa giải khi ngược dòng đánh bại Atletico Madrid 2-1 tại Stockholm, Thụy Điển. Tuy nhiên, bên cạnh màn tỏa sáng của Bryan Mbeumo, quyết định nhân sự của HLV Michael Carrick mới là điều gây chú ý lớn nhất.

Sau khi được đá chính ở hai trận giao hữu đầu tiên, Joshua Zirkzee bất ngờ phải ngồi dự bị trước Atletico Madrid. Đây được xem là thông điệp rõ ràng từ Carrick về vị trí của tiền đạo người Hà Lan trong kế hoạch mùa giải mới.

Zirkzee ghi một bàn và có thêm kiến tạo trong chiến thắng 5-0 trước Rosenborg cách đây ít ngày. Dù vậy, Carrick vẫn đặt niềm tin vào Bryan Mbeumo ở vai trò trung phong, trong khi tài năng trẻ Shea Lacey đảm nhiệm vị trí hộ công và Amad Diallo hoạt động bên cánh phải.

Sự thay đổi cho thấy chiến lược gia người Anh hướng đến hệ thống tấn công linh hoạt hơn. Trong trường hợp Benjamin Sesko không thể ra sân, Mbeumo hoặc Matheus Cunha khả năng sẽ được kéo vào đá "số 9" thay vì sử dụng Zirkzee như một trung phong truyền thống.

Zirkzee không có tương lai ở MU.

Thực tế, Cunha chứng minh khả năng chơi tốt ở vị trí này trong màu áo tuyển Brazil. Trong khi đó, Zirkzee lại không sở hữu tốc độ bứt phá hay khả năng săn bàn trong vùng cấm như mẫu tiền đạo cắm điển hình. Điểm mạnh của cầu thủ 25 tuổi nằm ở khả năng liên kết lối chơi, giữ bóng và tung ra những đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội.

Ngay cả khi được kéo xuống đá như một tiền vệ tấn công, Zirkzee vẫn bị đặt dấu hỏi về khả năng hỗ trợ phòng ngự và cường độ hoạt động, những yếu tố rất được đề cao tại Premier League. Đó được cho là lý do khiến ban lãnh đạo MU sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho cựu tiền đạo Bologna trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Theo truyền thông Anh, Juventus xem Zirkzee là mục tiêu ưu tiên và muốn mượn anh kèm điều khoản mua đứt. Tiền đạo người Hà Lan gia nhập MU từ Bologna vào mùa hè 2024 với mức phí 36,5 triệu bảng. Sau 75 lần ra sân cho "Quỷ đỏ", anh ghi 9 bàn và có 3 pha kiến tạo.

MU hủy diệt đội bóng Na Uy 5 bàn không gỡ Rạng sáng 25/7, Manchester United vượt qua Rosenborg của Na Uy với tỷ số 5-0 ở trận đấu giao hữu chuẩn bị cho mùa giải 2026/27.