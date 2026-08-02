MU tính chuyện 'rút ruột' Arsenal

Manchester United đang cân nhắc gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Myles Lewis-Skelly, tài năng trẻ đầy triển vọng thuộc biên chế Arsenal.

Myles Lewis-Skelly nằm trong tầm ngắm của Manchester United.

Động thái của "Quỷ đỏ" diễn ra trong bối cảnh Arsenal đang lên kế hoạch chi tiêu mạnh tay cho những mục tiêu hàng đầu như Bruno Guimaraes và Vinicius Junior. Để dọn chỗ cho các siêu sao mới, đại diện Bắc London có thể buộc phải cân nhắc tương lai của một số cầu thủ trẻ, dù đội chủ sân Emirates vừa trải qua một mùa giải thành công.

Lewis-Skelly từng đối mặt với giai đoạn khó khăn khi thường xuyên bị gạch tên khỏi đội hình chính. Tuy nhiên, sự bứt phá mạnh mẽ vào cuối mùa giải 2025/26 thay đổi hoàn toàn vị thế của cầu thủ.

Dù Arsenal bày tỏ mong muốn giữ chân "viên ngọc quý" này, cục diện có thể thay đổi nếu các thương vụ bom tấn của đội chủ sân Emirates sớm hoàn tất. Hiện tại, đại diện Bắc London cũng chủ động lắng nghe những lời đề nghị dành cho Reiss Nelson, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli và Viktor Gyokeres nhằm cân bằng ngân sách chuyển nhượng.

Manchester United hiểu rằng đây là cơ hội để sở hữu một cầu thủ sở hữu khả năng pressing tầm cao và giàu năng lượng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa thương vụ, đội chủ sân Old Trafford cần một nỗ lực đàm phán lớn khi Arsenal vẫn ưu tiên giữ lại các tài năng tự đào tạo, trừ khi áp lực từ việc bổ sung các ngôi sao mới buộc đại diện Bắc London phải thanh lý bớt nhân sự.

Buổi diễu hành chưa từng có của CĐV Arsenal Buổi diễu hành ăn mừng chức vô địch Premier League 2025/26 của Arsenal vào tối 31/5 có sự tham dự của hơn 1,5 triệu người, một con số kỷ lục trong lịch sử giải đấu.