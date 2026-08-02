Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Trận giao hữu gây tranh cãi của Arsenal

  • Chủ nhật, 2/8/2026 05:42 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Arsenal khiến người hâm mộ phản ứng dữ dội khi trận giao hữu với Girona bị tạm dừng giữa hiệp một để cầu thủ tiếp nước theo mô hình từng gây tranh cãi ở World Cup 2026.

Arsenal dễ dàng đánh bại Girona ở trận giao hữu tiền mùa giải. Ảnh: Instagram Arsenal.

Rạng sáng 2/8, trong trận giao hữu trên sân Montilivi ở Girona (Tây Ban Nha), trọng tài cho dừng trận đấu ở phút 30 để các cầu thủ hai đội bổ sung nước. Dù trận đấu diễn ra vào buổi tối, nhiệt độ tại Girona vẫn rơi vào khoảng 28 độ C.

Quãng nghỉ kéo dài khoảng ba phút giúp các cầu thủ Arsenal như Kai Havertz, Viktor Gyokeres và Piero Hincapie tiếp nước. HLV Mikel Arteta cũng tận dụng thời gian này để chỉ đạo chiến thuật và thực hiện ba sự thay đổi người.

Tuy nhiên, quyết định tạm dừng trận đấu đã vấp phải phản ứng mạnh từ khán giả trên sân cũng như người xem qua truyền hình. Nhiều cổ động viên huýt sáo khi cầu thủ tiến về khu kỹ thuật, trong khi trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự khó chịu.

Một người hâm mộ đặt câu hỏi: “Quãng nghỉ tiếp nước giờ đã trở thành điều bình thường trong bóng đá sao?”. Một ý kiến khác viết: “Đây chỉ là giao hữu, hy vọng chuyện này sẽ chấm dứt khi mùa giải chính thức bắt đầu”.

Điều khiến tranh cãi gia tăng là Arsenal vừa nâng tỷ số lên 2-0 trước khi trận đấu bị gián đoạn. Havertz mở tỷ số, còn tân binh Christos Tzolis nhân đôi cách biệt. Sau quãng nghỉ, cả Havertz, Gyokeres và Hincapie đều rời sân.

Arsenal có thêm hai bàn thắng ở hiệp hai nhờ công của Max Dowman và Gabriel Jesus để khép lại trận thắng 4-1 trước Girona. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà là Arnau Martinez.

Quãng nghỉ tiếp nước từng là một trong những điểm gây tranh luận nhiều nhất tại World Cup 2026 ở Bắc Mỹ. FIFA áp dụng quy định dừng trận giữa mỗi hiệp để cầu thủ bổ sung nước, bất kể điều kiện thời tiết cụ thể.

Một số đài truyền hình trên thế giới còn tận dụng khoảng thời gian này để phát quảng cáo, khiến nhiều ý kiến cho rằng bóng đá đang bị thương mại hóa quá mức.

Mức lương kỷ lục của Vinicius ở Arsenal

Arsenal cho thấy quyết tâm lớn trong thương vụ chiêu mộ Vinicius Junior khi sẵn sàng biến ngôi sao Real Madrid trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử đội bóng.

16 giờ trước

Arsenal khiến Premier League dậy sóng với thương vụ 90 triệu euro

Arsenal đạt thỏa thuận với Newcastle trong vụ chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimarães ở kỳ chuyển nhượng hè này.

25:1476 hôm qua

Arsenal mở đường cho 'bom tấn' Vinicius

Theo HandofArsenal, Arsenal đạt thỏa thuận sơ bộ với Vinicius Junior trong bối cảnh ngôi sao người Brazil gặp bế tắc về việc gia hạn hợp đồng với Real Madrid.

25:1478 hôm qua

Tai nạn hy hữu của David Raya Sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 vào sáng 20/7, video ghi lại khoảnh khắc hài hước của thủ môn Arsenal nhận được 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 giờ đăng tải trên X.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Arsenal Girona Arnau Martinez Christos Tzolis Piero Hincapie giao hữu

    Đọc tiếp

    Shea Lacey gõ cửa đội một MU

    Shea Lacey gõ cửa đội một MU

    42 phút trước 07:00 2/8/2026

    0

    Hai màn trình diễn nổi bật liên tiếp cho thấy Shea Lacey không còn đơn thuần là tài năng trẻ được sử dụng để lấp chỗ trống trong giai đoạn tiền mùa giải.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý