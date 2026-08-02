Trận giao hữu gây tranh cãi của Arsenal

Arsenal khiến người hâm mộ phản ứng dữ dội khi trận giao hữu với Girona bị tạm dừng giữa hiệp một để cầu thủ tiếp nước theo mô hình từng gây tranh cãi ở World Cup 2026.

Arsenal dễ dàng đánh bại Girona ở trận giao hữu tiền mùa giải. Ảnh: Instagram Arsenal.

Rạng sáng 2/8, trong trận giao hữu trên sân Montilivi ở Girona (Tây Ban Nha), trọng tài cho dừng trận đấu ở phút 30 để các cầu thủ hai đội bổ sung nước. Dù trận đấu diễn ra vào buổi tối, nhiệt độ tại Girona vẫn rơi vào khoảng 28 độ C.

Quãng nghỉ kéo dài khoảng ba phút giúp các cầu thủ Arsenal như Kai Havertz, Viktor Gyokeres và Piero Hincapie tiếp nước. HLV Mikel Arteta cũng tận dụng thời gian này để chỉ đạo chiến thuật và thực hiện ba sự thay đổi người.

Tuy nhiên, quyết định tạm dừng trận đấu đã vấp phải phản ứng mạnh từ khán giả trên sân cũng như người xem qua truyền hình. Nhiều cổ động viên huýt sáo khi cầu thủ tiến về khu kỹ thuật, trong khi trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự khó chịu.

Một người hâm mộ đặt câu hỏi: “Quãng nghỉ tiếp nước giờ đã trở thành điều bình thường trong bóng đá sao?”. Một ý kiến khác viết: “Đây chỉ là giao hữu, hy vọng chuyện này sẽ chấm dứt khi mùa giải chính thức bắt đầu”.

Điều khiến tranh cãi gia tăng là Arsenal vừa nâng tỷ số lên 2-0 trước khi trận đấu bị gián đoạn. Havertz mở tỷ số, còn tân binh Christos Tzolis nhân đôi cách biệt. Sau quãng nghỉ, cả Havertz, Gyokeres và Hincapie đều rời sân.

Arsenal có thêm hai bàn thắng ở hiệp hai nhờ công của Max Dowman và Gabriel Jesus để khép lại trận thắng 4-1 trước Girona. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đội chủ nhà là Arnau Martinez.

Quãng nghỉ tiếp nước từng là một trong những điểm gây tranh luận nhiều nhất tại World Cup 2026 ở Bắc Mỹ. FIFA áp dụng quy định dừng trận giữa mỗi hiệp để cầu thủ bổ sung nước, bất kể điều kiện thời tiết cụ thể.

Một số đài truyền hình trên thế giới còn tận dụng khoảng thời gian này để phát quảng cáo, khiến nhiều ý kiến cho rằng bóng đá đang bị thương mại hóa quá mức.

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