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Thể thao

Arsenal khiến Premier League dậy sóng với thương vụ 90 triệu euro

  • Thứ bảy, 1/8/2026 07:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Arsenal đạt thỏa thuận với Newcastle trong vụ chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimarães ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Arsenal bạo chi vì Guimaraes.

Theo L'Equipe, đội đương kim vô địch Premier League chấp nhận chi 90 triệu euro để đổi lấy chữ ký của tuyển thủ Brazil. Đây được xem là bước tiến quan trọng sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng giữa hai CLB.

Guimaraes từ lâu nằm trong danh sách mục tiêu hàng đầu của Arsenal. Ban lãnh đạo sân Emirates tin rằng tiền vệ 28 tuổi sẽ mang đến sự cân bằng, khả năng kiểm soát tuyến giữa cũng như kinh nghiệm cần thiết để đội bóng tiếp tục duy trì vị thế ở cuộc đua trong nước và đấu trường châu Âu.

Dù vậy, quá trình thương lượng không hề dễ dàng. Newcastle ban đầu định giá đội trưởng của mình ở mức xấp xỉ 100 triệu euro và tỏ ra cứng rắn trong các cuộc đàm phán. Arsenal từng gửi hai lời đề nghị trị giá lần lượt 70 triệu euro và 80 triệu euro nhưng đều bị từ chối.

Chỉ sau khi nâng mức phí chuyển nhượng lên 90 triệu euro, đại diện thành London mới nhận được cái gật đầu từ phía Newcastle. Dù vậy, thương vụ vẫn chưa thể khép lại hoàn toàn khi hai bên còn phải thống nhất các điều khoản liên quan đến tiền thưởng và phí hoa hồng dành cho người đại diện.

Nếu mọi thủ tục được hoàn tất, Guimaraes sẽ trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Arsenal. Sự xuất hiện của ngôi sao người Brazil được kỳ vọng nâng tầm tuyến giữa của "Pháo thủ", đồng thời khẳng định tham vọng bảo vệ chức vô địch Premier League cũng như cạnh tranh danh hiệu tại Champions League ở mùa giải 2026/27.

Tai nạn hy hữu của David Raya Sau khi cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 vào sáng 20/7, video ghi lại khoảnh khắc hài hước của thủ môn Arsenal nhận được 2 triệu lượt xem chỉ sau 1 giờ đăng tải trên X.

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Duy Luân

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