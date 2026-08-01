Thêm một HLV dự World Cup mất việc

Sau khi cùng Nam Phi dự World Cup 2026 và tạo kỳ tích lịch sử, huấn luyện viên Hugo Broos chính thức từ chức sau 5 năm gắn bó cùng tập thể này.

Hugo Broos nói lời chia tay với tuyển Nam Phi.

Liên đoàn Bóng đá Nam Phi (SAFA) vừa xác nhận huấn luyện viên Hugo Broos chính thức rời ghế thuyền trưởng đội tuyển quốc gia, kết thúc nhiệm kỳ 5 năm đầy thành công.

Chiến lược gia người Bỉ ra đi sau khi giúp Nam Phi giành vị trí thứ ba tại AFCON 2023 và đặc biệt là đưa đội bóng tham dự World Cup 2026, đánh dấu sự trở lại đấu trường thế giới sau 24 năm chờ đợi.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Nam Phi thiết lập cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào vòng 32 đội tại một kỳ World Cup. Chủ tịch SAFA, Danny Jordaan bày tỏ sự tri ân: "Ông đã xây dựng một tập thể vững mạnh, đưa Nam Phi trở lại nhóm 10 đội bóng hàng đầu châu lục. Hugo Broos đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình".

Lý giải về quyết định này, nhà cầm quân 74 tuổi cho biết việc phải sống xa gia đình quá lâu và cảm giác cô đơn tại Nam Phi là nguyên nhân chính. Ông chia sẻ việc đưa đội tuyển dự World Cup, đúng 40 năm sau khi chính ông tham gia giải đấu với tư cách cầu thủ (năm 1986), là một kết thúc trọn vẹn.

Bà Lydia Monyepao, CEO của SAFA, cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự chuyên nghiệp và những đóng góp của ông cho bóng đá Nam Phi. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Broos sẽ lên đường trở về Bỉ vào thứ Bảy, chính thức khép lại một giai đoạn rực rỡ cùng "Bafana Bafana".

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