Cole Palmer dọa kiện Morgan Rogers vì màn ăn mừng bản quyền?

Cole Palmer hài hước cảnh báo tân binh Morgan Rogers rằng anh có thể gặp rắc rối pháp lý nếu sử dụng màn ăn mừng đã được tiền vệ Chelsea đăng ký bản quyền.

Màn ăn mừng được Cole Palmer đăng ký bản quyền. Ảnh: Reuters.

Sau khi Morgan Rogers gia nhập Chelsea với mức phí 117 triệu bảng, người hâm mộ nhanh chóng phát hiện cả anh và Palmer đều thường xuyên thực hiện màn ăn mừng run người (ice cold) nổi tiếng.

Tuy nhiên, Palmer khẳng định anh mới là người sở hữu bản quyền chính thức của động tác này. Chia sẻ với truyền thông Anh, ngôi sao 24 tuổi hài hước nói: “Nếu cậu ấy làm điều gì với màn ăn mừng đó, tôi sẽ cho nhân viên thi hành án gõ cửa nhà cậu ấy”.

Dù vậy, Palmer lập tức xua tan bầu không khí căng thẳng bằng câu nói: “Không đâu, chúng tôi sẽ ăn mừng cùng nhau mà”.

Điều thú vị là Rogers thực tế đã thực hiện màn ăn mừng này trong một trận đấu chuyên nghiệp trước Palmer vài ngày. Tuy nhiên, tiền vệ Chelsea nhanh tay đăng ký thương hiệu với Cơ quan Sở hữu Trí tuệ Vương quốc Anh từ năm ngoái, qua đó biến “ice cold” trở thành dấu ấn cá nhân của riêng mình.

Palmer cho biết anh và Rogers vốn là bạn thân từ thời còn ở học viện Manchester City và thường xuyên nhắn tin cho nhau. Khi biết Chelsea theo đuổi Rogers, Palmer liên tục thúc giục người bạn gia nhập Stamford Bridge.

“Cậu ấy báo cho tôi ngay khi chuẩn bị đến Chelsea. Thông tin không hề bị rò rỉ. Chỉ có tôi, cậu ấy và những người cấp cao của CLB biết chuyện. Thật khó để giữ bí mật, nhưng tôi đã làm được”, Palmer tiết lộ.

Ngôi sao Chelsea cũng đánh giá rất cao Rogers và tin rằng cả hai sẽ tạo nên sự kết hợp hiệu quả trên hàng công. Theo Palmer, Rogers mạnh về sức mạnh, khả năng dẫn bóng và đột phá, trong khi bản thân anh thiên về chuyền bóng và sáng tạo lối chơi.

Rogers sẽ hội quân cùng Chelsea sau khi kết thúc kỳ nghỉ hậu World Cup 2026, Palmer kỳ vọng tình bạn lâu năm sẽ giúp cả hai nhanh chóng tạo nên bộ đôi đáng xem tại Stamford Bridge mùa giải tới.

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