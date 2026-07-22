Chelsea phá kỷ lục chuyển nhượng

Chelsea chính thức xác lập kỷ lục chuyển nhượng dành cho cầu thủ Anh khi chiêu mộ thành công Morgan Rogers từ Aston Villa.

Chelsea chiêu mộ thành công Morgan Rogers từ Aston Villa. Ảnh: Chelsea

Chelsea thông báo hoàn tất thương vụ chuyển nhượng tiền vệ Rogers từ Aston Villa với mức phí kỷ lục 117 triệu bảng. Ngôi sao 23 tuổi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 7 năm, kéo dài đến mùa hè 2033. Anh sẽ sớm hội quân cùng dàn sao của "The Blues" để chuẩn bị cho chiến dịch 2026/27.

Với con số 117 triệu bảng, tiền vệ sinh năm 2002 chính thức trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử. Kỷ lục này vượt qua con số 116 triệu bảng mà Manchester City chi cho Elliot Anderson và xô đổ kỷ lục nội bộ 106 triệu bảng của chính Chelsea trong thương vụ Enzo Fernandez năm 2023.

Hiện tại, kỷ lục chuyển nhượng ở Premier League vẫn thuộc về Alexander Isak với giá 125 triệu bảng khi gia nhập Liverpool vào hè 2025.

Trong buổi ra mắt, Rogers khẳng định dự án thể thao của huấn luyện viên Xabi Alonso và tầm nhìn của câu lạc bộ là lý do chính khiến anh quyết định gia nhập "The Blues".

Tuyển thủ Anh mang lại sự bổ sung chất lượng cho hàng công Chelsea. Trong màu áo Aston Villa, anh ghi dấu ấn với 40 lần in dấu giày vào bàn thắng sau 85 trận. Ngôi sao 23 tuổi là nhân tố chủ chốt giúp đội chủ sân Villa Park lọt vào Top 4 Premier League và đăng quang tại Europa League mùa giải vừa qua.

Trước Rogers, Chelsea đem về một vài cái tên đáng chú ý ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay như Marco Palestra hay Georgia Quenda.

Biểu cảm của Thiago Silva khi chứng kiến Chelsea thảm bại Danh thủ Brazil có mặt trên sân Stamford Bridge để theo dõi màn đọ sức giữa đội bóng cũ Chelsea với đối thủ Nottingham Forest thuộc vòng 35 Premier League đêm 4/5, Chelsea nhận thất bại 1-3 và tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.