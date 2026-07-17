Alonso loại 5 cầu thủ Chelsea khỏi kế hoạch

Chưa đầy một tuần sau khi nhậm chức, Xabi Alonso gây sốc khi đưa 5 cầu thủ đội một Chelsea vào danh sách thanh lý.

Alonso mở cuộc thanh trừng tại Chelsea.

Nhà cầm quân 44 tuổi vừa tiếp quản chiếc ghế nóng CLB thành London và đón các cầu thủ trở lại trung tâm huấn luyện Cobham. Trong buổi họp báo ra mắt, Alonso khẳng định ông muốn xây dựng một Chelsea giàu sức chiến đấu, chơi bóng chủ động và sở hữu tinh thần thi đấu mạnh mẽ.

"Tôi muốn đội bóng chơi thứ bóng đá tích cực, dũng cảm và luôn sẵn sàng cạnh tranh. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần và thái độ ở từng thời điểm của trận đấu", chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

Theo A Bola, Alonso bật đèn xanh để 5 cầu thủ rời Stamford Bridge gồm thủ môn Filip Jorgensen, hai trung vệ Axel Disasi và Benoit Badiashile, tiền đạo Liam Delap cùng cầu thủ chạy cánh Alejandro Garnacho. Tổng giá trị chuyển nhượng của nhóm này vào khoảng 160 triệu bảng.

Trong số đó, Garnacho khả năng sớm có bến đỗ mới. Gia nhập Chelsea từ MU với giá 40 triệu bảng vào hè năm ngoái, tuyển thủ Argentina gây thất vọng khi chỉ ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo sau 43 lần ra sân. HLV Alonso xác nhận cầu thủ này đang nhận được sự quan tâm từ một CLB khác.

Liam Delap, bản hợp đồng trị giá 30 triệu bảng từ Ipswich Town, cũng không đáp ứng kỳ vọng khi chỉ đóng góp 2 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 41 trận.

Ở hàng thủ, Benoit Badiashile chỉ được sử dụng 16 trận trên mọi đấu trường, trong khi Axel Disasi gần như không còn chỗ đứng trước khi bị đem cho West Ham mượn ở nửa sau mùa giải. Thủ môn Filip Jorgensen cũng chỉ có 12 lần ra sân dù còn hợp đồng tới 5 năm.

Ngược lại, Chelsea bổ sung 3 tân binh gồm Geovany Quenda, Emmanuel Emegha và Marco Palestra. Bộ ba này sớm hội quân tập luyện, còn các cầu thủ tham dự World Cup 2026 sẽ trở lại muộn hơn.